Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Imágenes aéreas y terrestres muestran un operativo marítimo coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Durante la acción en alto mar, embarcaciones militares interceptan una lancha. Posteriormente, personal naval traslada bultos asegurados desde un buque hacia tierra firme, donde los paquetes numerados quedan exhibidos bajo resguardo.

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Seis personas fueron detenidas y aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína fueron aseguradas a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca, en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Costera de Estados Unidos, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de su cuenta de X, el funcionario destacó la participación de ambas instituciones en la operación marítima. Sin embargo, no precisó la fecha del operativo ni la identidad de las personas detenidas.

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García Harfuch también señaló que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

García Harfuch sostuvo que estos decomisos impiden que millones de dosis lleguen al mercado y que las organizaciones criminales dispongan de recursos para adquirir armas, captar y corromper a jóvenes y autoridades, así como generar violencia en México.

La operación frente a las costas de Oaxaca dejó seis personas detenidas y el aseguramiento de aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína, en un despliegue conjunto de la Secretaría de Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos. (Crédito: X | @OHarfuch)

Decomisos de cocaína en el Pacífico: más de 37 toneladas aseguradas hasta septiembre de 2026

Las operaciones marítimas contra el tráfico de cocaína en aguas mexicanas dejaron varios aseguramientos de más de una tonelada durante agosto, antes del decomiso de aproximadamente 1.2 toneladas anunciado hoy por García Harfuch. Los casos muestran distintas modalidades de traslado y localización de la droga: embarcaciones interceptadas en altamar y paquetes recuperados después de ser detectados flotando en el océano.

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El 15 de agosto, elementos de Semar localizaron una embarcación menor con dos motores fuera de borda a unos 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. A bordo viajaban dos personas y se encontraron 53 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína, cuyo peso aproximado fue de 1.9 toneladas. La dependencia estimó que el aseguramiento representó una afectación económica de más de 400 millones de pesos.

Dos días después, el 17 de agosto, personal naval recuperó más de 1.6 toneladas de presunta cocaína distribuidas en 45 bultos que flotaban en el mar, a unos 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los paquetes fueron detectados durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, tras lo cual se desplegaron unidades para recuperarlos.

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La Marina describió esta segunda acción como parte de la continuidad de las operaciones realizadas en la zona marítima contigua a la del aseguramiento del 15 de agosto. Sin embargo, los comunicados no establecen que ambos cargamentos tuvieran un mismo origen ni que pertenecieran a una sola organización criminal.

Para el caso de Michoacán, la dependencia calculó una afectación económica de aproximadamente 340.2 millones de pesos y señaló que se evitó que alrededor de 3.2 millones de dosis llegaran al mercado.

Otro operativo ocurrió el 7 de agosto, cuando la Semar aseguró aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. En esa intervención fueron detenidas seis personas: tres mexicanas y tres ecuatorianas. También se aseguró la embarcación en la que viajaban, que contaba con tres motores fuera de borda, combustible y equipos de comunicación.

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La Semar aseguró aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, el 7 de agosto. (Crédito: Semar)

Los tres casos permiten dimensionar la variedad de las operaciones, pero no deben interpretarse como parte de un solo cargamento. En el aseguramiento del 7 de agosto hubo seis detenidos; en el del día 15, dos; y en la recuperación de los paquetes frente a Michoacán, el comunicado citado no reportó detenciones.

El acumulado de 2026 superó el total de cocaína asegurada en 2025

Al 10 de septiembre, la Secretaría de Marina había asegurado 37 mil 855.48 kilogramos de cocaína en operaciones marítimas, de acuerdo con cifras difundidas por Excélsior el 15 de septiembre. El volumen superaba en 12 mil 142.48 kilogramos el total de 25 mil 713 kilogramos reportado durante todo 2025, una diferencia equivalente a un incremento de 47.2%.

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El mismo balance incluyó el aseguramiento de 26 embarcaciones, una embarcación de bajo perfil y 54 motores fuera de borda, además de la detención de 86 presuntos infractores. Estos datos aportan contexto sobre las acciones de interdicción marítima, aunque no permiten establecer cuántas organizaciones criminales fueron afectadas ni qué proporción del tráfico total de cocaína hacia México representa la droga decomisada.

Antes de ese corte, el 3 de mayo, la Marina había reportado otro aseguramiento importante en el Golfo de Tehuantepec. En esa operación fueron localizados 78 bultos que contenían 2 mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso ministerial de 2.154 toneladas. El hallazgo ocurrió a unos 191 kilómetros de Salina Cruz, Oaxaca, y la sustancia quedó a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de la investigación correspondiente.

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Este antecedente también permite distinguir entre el peso aproximado anunciado durante una operación y el peso ministerial determinado posteriormente. En los casos de agosto, los comunicados utilizaron cantidades aproximadas y describieron la sustancia como presunta cocaína; por ello, las cifras deben atribuirse a la dependencia y no presentarse como resultados judiciales definitivos.

El aseguramiento anunciado hoy frente a Oaxaca se suma a estos antecedentes, pero el acumulado de 37.8 toneladas corresponde exclusivamente al periodo del 1 de enero al 10 de septiembre de 2026.