Edu Aguirre sorprende a Canelo Álvarez y lo visita en un entrenamiento rumbo al combate contra Mbilli: “Leyenda absoluta”

Canelo Álvarez tuvo la visita del periodista español mientras se prepara para el combate ante Mbilli (Instagram | Edu Aguirre)

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El periodista español Edu Aguirre sorprendió con su visita a Saúl “Canelo” Álvarez mientras el peleador mexicano prepara su combate contra Christian Mbilli del próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde buscará nuevamente ser campeón del mundo y disputará el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El integrante del programa “El Chiringuito” publicó a través de su Instagram parte del entrenamiento de Álvarez con un mensaje de admiración: “Viva México cabr*nes. Gracias Canelo por el recibimiento. Que bestia. Leyenda absoluta. Conocí a uno de mis ídolos”, escribió Aguirre.

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Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)

¿Quién es Edu Aguirre?

Edu Aguirre es un periodista deportivo español que nació el 14 de enero de 1988 en Madrid. Estudió Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos e inició su carrera en el diario Marca, antes de convertirse en uno de los colaboradores habituales de El Chiringuito de Jugones.

Su nombre cobró mayor presencia por su cercanía con Cristiano Ronaldo, a quien ha entrevistado en distintas ocasiones. También apareció junto al futbolista en la serie documental Soy Georgina, que muestra parte del entorno personal y profesional del delantero portugués.

En agosto de 2026, Aguirre dejó de forma temporal su participación diaria en El Chiringuito para encabezar el gabinete de comunicación y el círculo cercano de Ronaldo. Un mes antes participó en La Velada del Año 6, realizada en Sevilla, donde venció al periodista argentino Gastón Edul.

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Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)

Canelo con una preparación diferente

Para su combate ante Mbilli, Canelo Álvarez eligió una preparación distinta, orientada a la adaptación. Por eso viajó a España para entrenarse en el gimnasio de su amigo y colega Oleksandr Usyk.

El objetivo es evitar las dificultades que atravesó frente a William Scull, a quien derrotó por decisión unánime en mayo de 2025, en Riad, Arabia Saudita, aunque su actuación dejó dudas.

Aficionados y especialistas cuestionaron aquel duelo por la escasa actividad ofensiva. La propuesta defensiva del cubano y la falta de adaptación de Canelo hicieron más compleja la pelea.

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

La reivindicación después de una dolorosa derrota

Saúl “Canelo” Álvarez se prepara para enfrentar a Christian Mbilli este 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El combate representa la oportunidad del boxeador mexicano para volver a conquistar un título mundial.

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El tapatío llegará al ring como retador, una condición inusual en su trayectoria reciente. La última vez que disputó una pelea de campeonato sin ser monarca fue el 7 de mayo de 2022, cuando perdió ante Dmitry Bivol por decisión unánime en la categoría de los semicompletos.

Álvarez construyó parte de su legado en las 168 libras entre 2020 y 2021. En ese periodo venció a Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, resultados con los que unificó los principales cinturones de la división y se convirtió en campeón indiscutido.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

La pelea ante Mbilli llega después de un 2025 complicado para Canelo. El mexicano venció a William Scull en Arabia Saudita y recuperó el título de la FIB, aunque su desempeño recibió críticas por la escasa actividad dentro del cuadrilátero.

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Más tarde, Canelo perdió ante Terence Crawford por decisión unánime y dejó vacante su condición como campeón indiscutido de los supermedianos. A los 37 años, busca que el duelo ante el francés marque el inicio de una nueva etapa con un campeonato mundial en juego.