Euro hoy en México: cotización de cierre del 12 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,38 pesos mexicanos, reflejando una disminución del 1,2% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,62 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado una subida del 0,51%, aunque su evolución interanual muestra una disminución del -3,65%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano muestra una tendencia negativa durante el último día, con pronósticos de debilitamiento continuo. La volatilidad actual se sitúa en 14,89%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia de 5,92%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado.