Qué estudió y qué cargos públicos ha ocupado Lydia Antonio de la Garza, nueva embajadora de México en Perú

(Crédito: Cuartoscuro)

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Más de dos décadas entre consulados, embajadas y oficinas de comercio exterior respaldan a Lydia Antonio de la Garza, la diplomática que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso como embajadora de México en Perú. Su nombramiento está en el Senado de la República, que debe ratificarlo. Su carrera combina comercio, relación con Estados Unidos y atención a connacionales.

Su perfil en pocas palabras

La integrante del Servicio Exterior Mexicano, con rango de ministra, fue designada para representar al país sudamericano; el nombramiento, informado por la SRE el 12 de octubre, espera la ratificación senatorial

Estudios: licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Diplomáticos.

Especialidad: América del Norte, tratados comerciales y temas migratorios.

Primer cargo destacado: cónsul en San Diego, California.

Cargo actual: directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME).

Rango: ministra del Servicio Exterior Mexicano.

¿Qué estudió?

De acuerdo con su currículum oficial, cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Estudios Diplomáticos en el Instituto Matías Romero.

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Su formación complementaria sigue una línea clara:

Norteamérica: un diplomado sobre la relación entre México, Estados Unidos y Canadá en El Colegio de la Frontera Norte (2008) y otro sobre la dimensión internacional y regional de América del Norte en el CISAN de la UNAM (2015).

Comercio y diplomacia: cursos de diplomacia comercial y multilateral del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR), en 2009.

Migración: un diplomado en Derecho Migratorio y Procedimientos Penales Estadounidenses en la Universidad de Arizona (2018).

Tecnología: un curso de UNITAR sobre blockchain, inteligencia artificial y desarrollo sostenible (2023).

Los cargos que ha ocupado

Su trayectoria, según el mismo documento, se resume así:

2003-2010. Consulado General de México en San Diego: fue cónsul para Asuntos Económicos, Políticos y Fronterizos.

2011-2013. Embajada de México en Estados Unidos: se desempeñó como agregada de prensa.

2013-2019. Dirección General para América del Norte (SRE): fue directora general adjunta para Asuntos Económicos, Nueva Agenda e Imagen.

2019-2022. Secretaría de Economía: dirigió la Dirección General de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales.

2022-2025. Consejo de Europa (Estrasburgo): fue observadora permanente alterna de México, de diciembre de 2022 a junio de 2025.

Desde julio de 2025. IMME: es directora ejecutiva “B” del instituto.

El tramo comercial: del T-MEC a más de 50 acuerdos

La presencia de Marcelo Ebrard en Milwaukee condensa las tensiones que definen la política exterior económica del país: negociar aranceles y reglas de origen con Washington mientras tantea nuevos equilibrios con Bruselas

El comunicado de la SRE destaca su paso por la Secretaría de Economía. Según la dependencia, ahí supervisó la operación de los acuerdos comerciales que México tiene con más de 50 países y lideró las negociaciones institucionales para la entrada en vigor del T-MEC.

Ese periodo coincide con un momento clave para la economía mexicana. El tratado con Estados Unidos y Canadá entró en vigor el 1 de julio de 2020, mientras ella dirigía el área encargada de dar seguimiento a los acuerdos comerciales.

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De los tratados a los connacionales

Tras su etapa en Economía y su paso por Europa, regresó a la Cancillería para encabezar un área dedicada a la comunidad mexicana en el exterior. Ahí ocupa un cargo directivo desde hace poco más de un año.

La SRE resume su carrera como más de 25 años dedicados a la promoción y defensa de los intereses de México y a la protección de los derechos de los connacionales. Es un perfil que cruza el trabajo comercial con la atención directa a quienes viven fuera del país.

¿Qué sigue para la embajadora designada?

Su nombramiento llega en un momento especial. México y Perú restablecieron relaciones diplomáticas en agosto, nueve meses después de la ruptura. Si el Senado la ratifica, De la Garza será la primera en representar a México en Lima tras ese reencuentro.

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El comunicado oficial indica que el Gobierno de México busca avanzar en el fortalecimiento de la relación bilateral, en beneficio de la prosperidad compartida y de la integración de América Latina.