Hidalgo, Sonora y CDMX encabezan lista de cárceles estatales con autogobierno: riñas y suicidios son los que más afectan a los reclusos

Mano de un interno durante disturbios en el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso), en la ciudad de Tijuana (estado de Baja California, México). EFE/Joebeth Terriquez

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó 31 cárceles estatales donde las personas privadas de la libertad realizaban o participaban en tareas que correspondían a la autoridad penitenciaria, siendo los estados de Hidalgo, Sonora y la Ciudad de México los que concentraron 17 de esos centros.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, realizado por la CNDH, Hidalgo encabezó la lista nacional con 8 centros penitenciarios (de 13) bajo condiciones de autogobierno o cogobierno, alcanzando a más de la mitad de sus instalaciones.

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Los centros señalados fueron:

Centro de Reinserción Social de Actopan

Centro de Reinserción Social de Apan

Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan

Centro de Reinserción Social de La Huasteca Hidalguense

Centro de Reinserción Social de Molango

Centro de Reinserción Social de Pachuca

Centro de Reinserción Social de Tenango de Doria

Centro de Reinserción Social de Tula de Allende

El documento define estas condiciones como la participación de personas privadas de la libertad en actividades propias de la autoridad, al tiempo que la CNDH ubicó este problema en 11.9% de los 261 centros estatales supervisados.

Imagen de archivo de una vista interior de una celda. EFE/Nic Bothma

Hidalgo reportó una población penitenciaria de 5 mil 807 personas. La calificación estatal de su sistema penitenciario fue de 4.50, una de las más bajas entre las entidades evaluadas por la Comisión.

La entidad informó una riña durante 2025. En cuanto a suicidios, las autoridades de Hidalgo reportaron que desconocían las posibles causas en dos casos registrados a nivel estatal.

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Sonora registró cinco cárceles con autogobierno o cogobierno

Sonora ocupó el segundo sitio con cinco centros identificados con autogobierno: Ciudad Obregón, Guaymas, Huatabampo, Navojoa y Hermosillo I, de un total de 13 centros penitenciarios.

Las autoridades reportaron una población de 15 mil 550 personas privadas de la libertad y su sistema penitenciario obtuvo una calificación general de 5.14.

El diagnóstico también documentó 35 personas con posibles factores de conducta de riesgo suicida en sus centros penitenciarios, aunque las autoridades señalaron desconocer las posibles causas de dos suicidios reportados. Además, las autoridades carcelarias solo reportaron una riña en el año.

Ciudad de México acumuló cuatro penales con control interno irregular

CIUDAD DE MÉXICO, 13ABRIL2020.- Capitalinos que asisten a las Auditorías en el Reclusorio Oriente realizan una fila de sana distancia, utilizan gel antibacterial y les miden la temperatura antes de ingresar a las instalaciones para evitar el posible contagio del Covid-19. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La Ciudad de México registró cuatro centros en los que internos realizaban actividades propias de la autoridad: la Penitenciaría de la Ciudad de México y los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente y Sur, de los 13 centros supervisados.

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Los penales de la capital registraron una población penitenciaria de 26 mil 609 personas, y su calificación estatal fue de 5.81. La Ciudad de México reportó 35 riñas, la quinta cifra más alta entre las entidades federativas. También registró 13 suicidios, el mayor número estatal en el reporte, por arriba de Michoacán, con ocho, y de Baja California, Jalisco, Sinaloa y Chiapas, con seis cada una.

El diagnóstico ubicó a la capital entre las entidades donde hubo discrepancias entre las cifras proporcionadas a la CNDH y los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional, tanto en riñas como en suicidios.

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Riñas concentraron más de la mitad de los incidentes violentos en centros penitenciarios

Imagen ilustrativa de una cárcel en Puebla. (CNDH/Sistema Penitenciario de Puebla)

Los centros penitenciarios estatales reportaron 694 incidentes violentos durante 2025. De ese total, 532 fueron riñas, 82 suicidios, 51 homicidios, 11 evasiones o fugas, nueve abusos, seis casos de tortura o maltrato y tres motines.

En los 14 centros federales hubo 296 incidentes, de los cuales 273 fueron riñas, 19 suicidios y cuatro homicidios. Las tres prisiones militares que hay en el país también fueron documentadas, e informaron que no registraron hechos violentos durante el mismo periodo.

Las autoridades estatales reportaron 532 riñas en sus penales. En 264 casos dieron vista a la autoridad competente; en 220 no lo hicieron y en 48 casos Nayarit no precisó si presentó el reporte. Tras los enfrentamientos, hubo 425 reubicaciones dentro de los centros, siete traslados a otros penales y en 52 casos no se emprendieron acciones.

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Robo y homicidio concentraron los ingresos a cárceles estatales

Imagen ilustrativa / Familiares de reclusos aguardan información de las autoridades cerca de la puerta de la prisión estatal Cereso número 3, en Ciudad Juárez (México), el 1 de enero de 2023, después de que unos agresores desconocidos irrumpieran en el penal y liberaran a varios reclusos, provocando heridos y muertos según medios locales. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El diagnóstico también mostró que el robo fue el delito con más ingresos a penales estatales durante 2025, con 61 mil 586 casos. Le siguieron el homicidio, con 46 mil 571, la violación, con 22 mil 235, los delitos contra la salud, con 20 mil 663, y el secuestro, con 20 mil. La portación o uso de armas de uso exclusivo del Ejército acumuló 14 mil 729 ingresos.

En los centros penitenciarios federales, el homicidio también encabezó los ingresos, con 3 mil 787 casos. El secuestro ocupó el segundo lugar, con 3 mil 299, y la portación o uso de armas de fuego del Ejército quedó en tercero, con 3 mil 131. Delitos contra la salud sumaron 2 mil 891 ingresos y delincuencia organizada 2 mil 335.

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