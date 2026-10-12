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Apertura 2026: partidos de la jornada 12 que serán transmitidos por televisión abierta

Finalizó la undécima fecha del Apertura 2026 y ya se conocen las transmisiones de la siguiente jornada

La jornada número 3 de la Liga MX tendrá 6 partidos que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
Finalizó la undécima fecha del Apertura 2026 y ya se conocen las transmisiones de la jornada 12 (X@LigaBBVAMX)
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Finalizó la undécima fecha del Apertura 2026 y ya se conocen las transmisiones de la jornada 12. A continuación, los partidos que podrán verse por televisión gratuita.

La jornada 12 comenzará el viernes 16 de octubre con los duelos Necaxa-Atlas, Tijuana-Puebla y Atlante-Pumas; el sábado destaca el partido entre León y América, y finalizará el domingo con el Monterrey vs Pachuca.

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Pantalla gigante de un estadio con el escudo de Pumas, banderas en la parte superior, gradas vacías y un banderín en primer plano
La pantalla gigante del Estadio Olímpico Universitario exhibe el escudo de los Pumas durante la previa del partido frente a Cruz Azul. ( Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

Partidos de la jornada 12 que se podrán ver por televisión abierta

Por ahora, el único encuentro de la jornada 12 confirmado para televisión abierta será el Atlante vs Puebla, que se verá por Canal 7 de TV Azteca. El resto de los partidos se transmitirá mediante plataformas de streaming o canales de paga.

Viernes 16 de octubre

  • Necaxa vs Atlas — 19:00 horas — FOX One
  • Tijuana vs Puebla — 21:00 horas — FOX One
  • Atlante vs Pumas — 21:00 horas — Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, aztecadeportes.com, Disney+ Premium, ESPN y Azteca 7

Sábado 17 de octubre

  • Santos vs Querétaro — 17:00 horas — Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN, Layvtime y Layvtime YouTube
  • Chivas vs Tigres — 17:07 horas — Amazon Prime Video
  • Toluca vs Atlético de San Luis — 19:00 horas — TUDN y ViX Premium
  • León vs América — 19:00 horas — FOX One
  • Cruz Azul vs FC Juárez — 21:00 horas — ViX Premium, TUDN, Layvtime y Layvtime YouTube

Domingo 18 de octubre

  • Monterrey vs Pachuca — 19:00 horas — ViX Premium, Layvtime y Layvtime YouTube
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Nexaca - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 11, 2026 Pachuca's Salomon Rondon celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Nexaca - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 11, 2026 Pachuca's Salomon Rondon celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Lo que dejo la jornada 11

La jornada 11 estuvo marcada por los empates y los partidos de alta anotación. De los nueve encuentros disputados, seis terminaron igualados y se registraron 30 goles. Pachuca-Necaxa y Pumas-Cruz Azul fueron los duelos con más anotaciones, ambos con marcador de 3-3.

Tigres consiguió uno de los resultados más relevantes al imponerse 3-2 a Toluca en un partido cerrado. El conjunto felino aprovechó su condición de local para sacar los tres puntos, en una fecha donde sólo tres equipos lograron ganar.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Alejandro Zendejas in action with Monterrey's Gerardo Arteaga REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Alejandro Zendejas in action with Monterrey's Gerardo Arteaga REUTERS/Eloisa Sanchez

Querétaro venció 2-0 a Atlante y mantuvo su arco sin recibir gol. Santos también sumó una victoria al derrotar 2-1 al Atlético de San Luis, con lo que rompió la tendencia de igualdad que dominó la fecha.

Puebla y León empataron 1-1, mismo resultado que se repitió entre FC Juárez y Tijuana, Atlas y Chivas, así como Monterrey y América. Estos encuentros repartieron unidades y dejaron movimientos limitados para los equipos involucrados.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Miguel Borja clashes with Monterrey's Victor Guzman REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Miguel Borja clashes with Monterrey's Victor Guzman REUTERS/Eloisa Sanchez

Pachuca y Necaxa protagonizaron un empate de seis goles, mientras que Pumas y Cruz Azul cerraron la jornada con otro 3-3. Ambos duelos mostraron ofensivas efectivas, aunque también expusieron problemas defensivos para conservar la ventaja.

¿Cómo va el Apertura 2026 hasta el momento?

América encabeza el Apertura 2026 de la Liga MX tras 11 jornadas, con 21 puntos y un partido pendiente. La competencia entra en su tramo final con una distancia reducida entre los primeros puestos: Toluca y Querétaro suman 20 unidades y mantienen presión sobre el líder.

Chivas ocupa el cuarto sitio con 19 puntos después de empatar con Atlas en el Clásico Tapatío. León y Atlas comparten 18 unidades en el quinto y sexto lugar, mientras Cruz Azul aparece séptimo con 17 puntos.

Pumas y Cruz Azul empataron 3 - 3 (X/ @CruzAzul)
Pumas y Cruz Azul empataron 3 - 3 (X/ @CruzAzul)

La cercanía entre América, Toluca, Querétaro, Chivas, León, Atlas y Cruz Azul deja abierta la disputa en la parte alta. Una victoria o una derrota en la jornada 12 puede modificar los lugares de clasificación, sobre todo porque las Águilas aún tienen un encuentro por disputar. En la zona baja, FC Juárez es último con 4 puntos. Necaxa registra 9 y Atlante 11.

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