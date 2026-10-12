México

Megamarcha del 13 de octubre: Convocan a trabajadores del IMSS para cerrar seis vialidades en CDMX

La protesta partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo a Palacio Nacional. Paseo de la Reforma, avenida Cuauhtémoc e Insurgentes están entre las vialidades que podrían registrar complicaciones

Trabajadores del IMSS marcharán para exigir mejores salarios y condiciones laborales. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM
Trabajadores del IMSS marcharán para exigir mejores salarios y condiciones laborales. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM
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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha este martes 13 de octubre en la Ciudad de México para exigir un aumento salarial mayor, mejores condiciones laborales y más personal médico y administrativo.

La movilización comenzará a las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y tendrá como destino Palacio Nacional, en el Centro Histórico.

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La convocatoria prevé la participación de trabajadores activos, jubilados y pensionados del Seguro Social, así como integrantes de otras organizaciones sindicales y colectivos sociales.

Entre los sectores que podrían sumarse se encuentran docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y personal del ISSSTE, Pemex y el Sistema de Transporte Colectivo (Metro).

La protesta se realizará un día antes de la consulta sindical programada para el miércoles 14 de octubre, en la que los trabajadores deberán decidir si aceptan o rechazan la propuesta de incremento salarial presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

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¿A qué hora inicia la megamarcha del IMSS y cuál será su ruta?

De acuerdo con la convocatoria difundida, la movilización está prevista para las 15:00 horas.

El contingente partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, y avanzará rumbo a Palacio Nacional.

El recorrido podría generar complicaciones para la circulación vehicular durante la tarde, particularmente en las avenidas cercanas al punto de partida y en los corredores que conectan con el Centro Histórico.

Entre las vialidades que podrían registrar afectaciones se encuentran Paseo de la Reforma, avenida Cuauhtémoc, avenida Insurgentes, Circuito Interior, Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Oriente y calzada de Tlalpan.

Las afectaciones dependerán del desplazamiento de los manifestantes y de las medidas viales que implementen las autoridades.

Por ello, quienes tengan previsto circular por estas zonas deberán considerar posibles retrasos y buscar rutas alternas según su destino.

¿Qué exigen los trabajadores del Seguro Social?

Los inconformes demandan mejoras salariales y laborales, además de cambios en las condiciones en que se brinda la atención médica en las unidades del instituto.

También han señalado deficiencias relacionadas con la falta de personal, medicamentos e insumos en clínicas y hospitales.

Entre las principales exigencias planteadas para la movilización se encuentran:

  • Salario digno: un incremento mayor al contemplado en la propuesta salarial sometida a consulta.
  • Más personal médico y administrativo: contratación de trabajadores para atender las necesidades de clínicas y hospitales.
  • Infraestructura digna y segura: mejores condiciones en las instalaciones del Seguro Social.
  • Citas médicas oportunas: reducir las dificultades para acceder a consultas y servicios de salud.
  • Cambios en la dirigencia sindical: un sector de los inconformes exige la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

Las demandas también incluyen inconformidades por las cargas de trabajo y el suministro de medicamentos e insumos necesarios para brindar atención a los derechohabientes.

Aumento salarial del IMSS: ¿qué se votará el 14 de octubre?

La megamarcha tendrá lugar antes de la consulta en la que las personas afiliadas al SNTSS podrán pronunciarse sobre la propuesta de incremento salarial aprobada por el Congreso Nacional del sindicato.

La oferta contempla un aumento global de 6.8 por ciento, integrado por un incremento de 2.9 por ciento al salario tabular y otro de 3.9 por ciento en prestaciones.

Sin embargo, trabajadores inconformes consideran insuficiente el ajuste al sueldo base y reclaman una revisión de la propuesta.

Algunas de sus exigencias plantean un incremento directo al salario de 10 por ciento.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informó que acompañará la consulta para vigilar que se desarrolle mediante voto personal, libre, directo y secreto.

En paralelo, Rafael Olivos Hernández sostuvo que las diferencias deben atenderse mediante el diálogo y afirmó que no habrá represalias contra quienes expresen sus inconformidades.

Protestas del IMSS continúan en varios estados de México

La convocatoria nacional se produce después de las manifestaciones realizadas el sábado 10 de octubre en la Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Querétaro.

En estas movilizaciones, cientos de trabajadores denunciaron carencias de personal, medicamentos e insumos, además de expresar su rechazo a la dirigencia sindical.

En Campeche, alrededor de 300 agremiados se concentraron frente al Palacio de Gobierno.

En Oaxaca, los participantes exigieron cambios en la dirigencia nacional y estatal, mientras que en Querétaro se cuestionó el porcentaje de aumento salarial propuesto.

En la capital del país, trabajadores inconformes también realizaron bloqueos intermitentes en los carriles centrales de Paseo de la Reforma y mantuvieron protestas frente a instalaciones del instituto.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, manifestó que la institución respeta el derecho de sus trabajadores a protestar y reiteró su disposición al diálogo para atender las demandas relacionadas con las condiciones laborales y la operación de los servicios médicos.

El funcionario reconoció que el crecimiento de la población derechohabiente y la atención de enfermedades crónico-degenerativas mantienen presión sobre la capacidad de respuesta del instituto.

También admitió que persisten pendientes en el abasto de medicamentos, pese a que reportó un suministro de 94 por ciento.

Ante la movilización de este martes, se prevé que la circulación pueda complicarse en distintos puntos de la ciudad.

Los automovilistas deberán mantenerse atentos a los avisos de tránsito y considerar tiempo adicional para sus traslados, especialmente en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI y durante el avance del contingente hacia Palacio Nacional.

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