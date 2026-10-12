“Soy un mexicano orgulloso... pero soy actor”: Danny Trejo revela por qué aceptó papel en polémica película estadounidense

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JANUARY 24: Danny Trejo attends the Karate Combat: Hollywood livestreaming karate competition at Avalon on January 24, 2019 in Hollywood, California. (Photo by Michael Tullberg/Getty Images)

Guardar

Danny Trejo respondió a la controversia por su participación en Pawn Shop, una película estadounidense vinculada con The Daily Wire, la compañía del comentarista conservador Ben Shapiro. El actor defendió sus raíces mexicanas y su apoyo a los inmigrantes, después de que su incorporación al proyecto generara cuestionamientos entre sus seguidores.

De acuerdo con una nota de Variety, que recoge declaraciones ofrecidas a TMZ, el intérprete negó que aceptar el papel signifique respaldar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Su explicación combina una defensa de sus convicciones personales con el interés que encontró en representar a un personaje latino.

PUBLICIDAD

La polémica surge porque Pawn Shop coloca a un agente federal en el centro de una historia sobre violencia y protestas relacionadas con la aplicación de las políticas migratorias. La participación del protagonista de Machete abrió así una discusión sobre la relación entre las decisiones profesionales de un actor y el mensaje político de las producciones en las que trabaja.

¿Por qué Danny Trejo aceptó participar en Pawn Shop?

El motivo que habría llevado a Danny Trejo a incorporarse a la película fue la posibilidad de interpretar a un latino presentado de manera positiva y que, además, es veterano militar. Según el reporte retomado por Variety, esa explicación proviene de información de TMZ sobre lo que el actor habría comentado a personas del rodaje.

PUBLICIDAD

Este detalle permite distinguir entre sus declaraciones públicas y lo que se conoce mediante fuentes relacionadas con la producción. Su interés por la representación del personaje fue reportado a partir de esas conversaciones; su postura sobre la agencia migratoria, en cambio, fue expresada directamente.

Trejo sostuvo que conoce sus orígenes y las dificultades de su comunidad. Al explicar su trabajo frente a la cámara, resumió su posición con una frase:

“Soy actor. Mi trabajo es contar una historia”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la publicación.

En la cinta interpreta al propietario de una casa de empeños que ha pertenecido a su familia durante generaciones. El establecimiento se convierte en refugio para un agente migratorio en medio de los disturbios, una situación que conecta al personaje de Trejo con el conflicto principal de la historia.

PUBLICIDAD

El actor niega apoyar a ICE y defiende sus raíces mexicanas

Frente a los comentarios en redes sociales, Danny Trejo reiteró su identificación con la comunidad mexicana y afirmó que mantiene su respaldo a los inmigrantes. También difundió un mensaje en sus cuentas para responder a los cuestionamientos sobre su participación en el proyecto.

“No estoy a favor de ICE”, señaló el intérprete, cuya respuesta buscó aclarar cómo entiende su presencia en la película: como un trabajo de actuación que, según explicó, no modifica sus convicciones personales.

Las reacciones de sus seguidores han sido distintas. Mientras algunos cuestionaron que aceptara aparecer en una producción con esa orientación política, otros defendieron que interpretar un papel forma parte de su oficio y no implica compartir las ideas de quienes financian una película.

El debate involucra a una figura reconocible para varias generaciones de espectadores. A sus 82 años, Trejo cuenta con una trayectoria que incluye títulos como Heat, From Dusk Till Dawn y la saga Machete, por lo que su incorporación a este proyecto atrajo atención más allá del anuncio del reparto.

PUBLICIDAD

Las protestas también alcanzaron al rodaje en Montana

La controversia se extendió a Livingston, Montana, donde se realizaron filmaciones. Vecinos denunciaron cierres de calles, problemas para acceder a un banco de alimentos y falta de avisos suficientes sobre escenas con disparos simulados.

También circularon imágenes de una secuencia que fue cuestionada por su parecido con la muerte de Renee Good, quien falleció por disparos de un agente de ICE en Minneapolis. Los señalamientos sobre esa semejanza contribuyeron a las protestas alrededor de la producción.

Los permisos de filmación fueron suspendidos temporalmente y después se permitió continuar el trabajo. Ben Shapiro atribuyó la interrupción a razones políticas y sostuvo que afectaba la libertad de expresión.

PUBLICIDAD

Así, Pawn Shop quedó envuelta en dos discusiones simultáneas: las molestias y preocupaciones de la comunidad donde se filmó, y los cuestionamientos sobre su enfoque migratorio. En medio de ambas, Trejo defendió su decisión profesional y reiteró públicamente su apoyo a los inmigrantes.

¿De qué trata la polémica cinta Pawn Shop?

La sinopsis difundida de Pawn Shop describe a un joven agente federal que queda aislado después de que su compañero resulta gravemente herido durante una situación de violencia en Minneapolis. Al buscar protección, termina refugiado en una casa de empeños.

En ese espacio coincide con integrantes de una familia hispana que tienen posiciones políticas diferentes. El encierro y la amenaza exterior obligan a los personajes a enfrentar sus desacuerdos, sus temores y decisiones relacionadas con su supervivencia.

PUBLICIDAD

Además de Danny Trejo, el reparto incluye a Harvey Keitel y Henry Thomas. La producción reúne así a actores de amplia trayectoria en una historia cuya relación con el debate migratorio estadounidense ha generado cuestionamientos desde su rodaje.