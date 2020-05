Manuel Bartlett Diaz, el funcionario más polémico de la 4T

Manuel Bartlett es el funcionario que más ha estado en el ojo del huracán durante este sexenio (Foto: REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

Manuel Bartlett Díaz se ha convertido en el funcionario que más ha generado polémica dentro de la 4T. Desde que se dio a conocer su nombramiento como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desató todo tipo de reacciones, principalmente en contra.

Originario de Puebla y nacido el 23 de febrero de 1936, es hijo del ex gobernador de Tabasco, Manuel Bartlett Bautista, y de Isabel Díaz Castilla, quien es hija del poeta Salvador Díaz Mirón.

Tiene una larga trayectoria en cargos públicos desde 1962. Aunque actualmente es miembro del Partido del Trabajo (PT), su mayor carrera política transcurrió como miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde desempeñó una vasta lista en diversos cargos públicos.

Su actuación más controvertida fue en las elecciones de 1988 cuando siendo secretario de Gobernación y responsable del proceso electoral presidencial de ese año, se cayó el sistema de conteo, que daba amplia ventaja al candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando reanudó el flujo de información el candidato oficialista Carlos salinas de Gortari ya estaba a la cabeza, y a la postre, fue declarado ganador en medio de acusaciones de un escandaloso fraude electoral.

En 2006, Bartlett instó a los priistas a no votar por Roberto Madrazo, quien era el candidato a la presidencia del PRI, con la finalidad de evitar que ganara el candidato del PAN, Felipe Calderón, por lo que exhortó a hacer un “voto útil” al optar por Andrés Manuel López Obrador.

<b>Yo no quería que el priismo votara por Calderón</b>. Me atreví a decirles: ‘El PRI tiene que votar a la izquierda’. ¿Y qué dije hace seis años? A la izquierda, <b>hay que</b> <b>votar por López Obrador</b>

En 2012 resultó como senador plurinominal, formó parte de la Junta de Coordinación Política del Senado por parte del Partido del Trabajo.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció que Bartlett sería el director de la CFE, desatando opiniones negativas para el nuevo residente.

El 28 de agosto de 2019, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que el director de la CFE posee una fortuna 16 veces mayor a la que reportó ante la Función Pública.

Según esa información, Bartlett Díaz declaró una riqueza de 51 millones de pesos de ingresos anuales, aunque sus percepciones son mayores, considerando el valor de las supuestas propiedades a su nombre, el de sus hijos y su pareja.

La investigación reveló que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, el director de la CFE se hizo de un imperio inmobiliario de 25 propiedades, con un valor superior a 800 millones de pesos, y junto con sus familiares poseen 12 empresas.

Bartlett Díaz omitió incluirlas en su declaración porque no está casado, y porque su hijo es mayor de edad.

El 27 de septiembre, el director de la CFE afirmó que tanto sus hijos como su pareja son económicamente independientes, por ello no fueron incluidos en su declaración patrimonial, además de que de esta última manifestó que “no existe vínculo jurídico alguno, matrimonio o concubinato”.

Posteriormente aclaró que es su pareja sentimental desde hace más de 20 años y aunque no tenga un matrimonio con ella, no significa que esté negando su “afortunada relación”.

El 19 de diciembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró a Manuel Bartlett Díaz, de los delitos de enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de intereses y tráfico de influencias, tras una investigación de varios meses en torno a sus propiedades, empresas e ingresos de él y de sus familiares más cercanos.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval dijo que Bartlett no omitió información en su declaración patrimonial ni incurrió en conflictos de intereses. Aseguró que no hay intocables ni perseguidos, además de que su actuación no ha sido ni será por consigna ni arbitraria, sino conforme a la ley.

En torno a los bienes de su pareja, se dijo que no estaba obligado legalmente a declararlos, conforme a la ley vigente, debido a que no tienen el carácter de cónyuges o concubinos, pues no hay entre ambos un vínculo matrimonial conforme a la legislación civil ni cumplen los criterios jurídicos para considerar que están unidos en concubinato. Y en relación con los bienes inmuebles a nombre de los hijos del servidor público, tampoco existía la obligación legal de manifestarlos en sus declaraciones, al ser mayores de edad y no depender económicamente de su padre, señaló Sandoval.

Respecto al conflicto de intereses, dijo que, de acuerdo con las constancias recabadas, en la temporalidad de los hechos denunciados y hasta la fecha, Bartlett Díaz no tiene ninguna injerencia en la administración o control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias presentadas, como tampoco ha intervenido en la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con las mismas.

No se encuentran elementos para imputar faltas administrativas graves. Bartlett no estaba obligado a declarar los bienes investigados porque en entre los investigados en la red de vínculos familiares y de negocios investigadas, no hay relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica

Este viernes, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Barlett, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19.

A través de su cuenta en Twitter León Manuel Bartlett Álvarez negó los señalamientos de la organización. “Niego rotundamente la afirmación de @MXvsCORRUPCION en la que mencionan que vendimos equipos arriba de su precio de mercado. El proceso de compra se realizó de forma transparente y a precios razonables”, afirmó.

