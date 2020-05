Ciudad de México alcanzaría pico máximo de contagios de COVID-19 entre el 6 y 10 de mayo

A pesar de la estimación, Hugo Lópéz-Gatell expresó que no se deben relajar las medidas sanitarias, pues podría ocurrir un segundo brote (Foto: Reuters)

Se prevé que entre el 6 y 10 de mayo sea el punto cumbre de contagios por la pandemia de coronavirus (COVID-19) en el Valle de México, de acuerdo con la proyección basada en estudios del Centro de Investigación Matemáticas y del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Así lo informó este viernes Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia de prensa sobre COVID-19 en Palacio Nacional. Sin embargo, aclaró que a pesar de esta predicción no se deben relajar las medidas sanitarias, pues podrían provocar un rebrote en la región.

La proyección fue basada por modelos matemáticos del Centro de Investigación Matemáticas y del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Nos faltan unos días para llegar a ese momento cumbre y después comenzará a descender. Pero una cosa importante es, si y sólo si, nos mantenemos en casa. Quédate en casa. Esto es importantísimo porque si comenzamos a salir, esta predicción no se va a cumplir y vamos a tener un aumento en la curva epidemiológica”, sostuvo.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que hasta el momento se tienen registrados en la capital 5,209 contagios y 409 defunciones, siendo la entidad más afectada del país.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa (Captura de pantalla: Gobierno de México)

Al respecto, la mandataria explicó que existen varios factores para haber llegado a dichas cifras:

“La más importante es que fuimos una de las primeras entidades que tuvimos el primer caso. Hay otras que, inclusive, tuvieron su primer caso, un mes después. Y las propias condiciones de densidad poblacional: los nueve millones de habitantes dentro de la capital y los 22 millones que somos parte de la zona metropolitana del Valle de México”, señaló.

Detalló que hasta el último corte se tienen registrados 1960 personas hospitalizadas por COVID-19, de estas 809 en terapia intensiva, lo que representa el 61% de la capacidad hospitalaria de la capital.

No obstante, aseguró que se ampliará la capacidad hospitalaria, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con cuatro hospitales que serán reconvertidos, además de 130 unidades de terapia intensiva y un mayor número de camas.

Lo anterior, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, a lo que se suma el Plan DN-III.

“Estamos preparados para próximas semanas, las más difíciles”, afirmó.

El color verde indica hospital con alta disponibilidad de atención (Captura de pantalla: Gobierno de la Ciudad de México)

Por otra parte, Sheinbaum Pardo presentó la página web donde los ciudadanos podrán conocer en tiempo real la capacidad hospitalaria que atiende la epidemia de coronavirus en la capital del país.

Lo único que tienen que hacer es ingresar al sitio hospitales.covid19.gob.mx, donde se puede observar por colores los más de 50 centros de salud que tienen disponibilidad (verde), capacidad media (amarillo) y los que ya no cuentan con espacio (rojo) para no acudir a los lugares donde no se les podrá atender.

En este sentido, aprovechó para anunciar que los institutos de salud que se encuentran en la zona de hospitales, al sur de la Ciudad de México, ya no tienen capacidad para atender más casos, debido a que por su prestigio y porque fueron los primeros en convertirse en hospitales COVID.

“Esto no quiere decir que todo el sistema de salud está en su límite de disponibilidad. Hay otros hospitales que tiene todavía ocupación intermedia o están en una ocupación con amplia disponibilidad”, concluyó Sheinbaum.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Coronavirus en México: suman 1,972 muertos y 20,739 casos confirmados

La curva del coronavirus en México: en las últimas 24 horas 63 personas se infectaron cada 60 minutos

Indignación en Culiacán: se aglomeraron para comprar pizzas en el Día del Niño sin respetar la sana distancia