"Yo también estuve en la calle, usé drogas, estuve once años presa injustamente y llevo 26 años viviendo con VIH. No puedo quedarme en mi casa cruzada de brazos. (...) No me puedo quedar esperando a que el Gobierno les de comer. Estoy obligada por mi lucha, por mis condiciones, por mis muertas. Tengo que estar aquí ayudando", expresó Cuevas.