3.- Garantizar las libertades. No vamos nosotros a limitar ninguna libertad, al contrario, es un país de mujeres y hombres libres. El gobierno no va a reprimir, porque han llevado a cabo modelos económicos con el uso de la fuerza, de la mano dura, con la dictadura, no voy a recordar en donde ha ocurrido eso. Nosotros hemos luchado por la democracia, para construir una auténtica democracia, no para establecer una dictadura, cero censura, cero represión.