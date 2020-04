Julián: Ese rancho fue invadido en noviembre de 2017, fue invadido en abril del 2018. Una destrucción quemando casas, tractores, destruyendo huertos... aseverando que ellos tenían la razón. Nosotros les presentamos todos los documentos, pero no hay documento que los satisfaga y, el gobierno del estado, pues básicamente es un gobierno de barzonistas. Tienen en el gabinete del gobernador a uno de los líderes del Barzón y una ex jefa de la judicatura es jefa también. Entonces, no hay tribunal que nos escuche y no hay autoridad que nos proteja y defienda, porque tienen un conflicto de interés y no hacen valer el estado de derecho.