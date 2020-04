Cabe mencionar que además de los señalamientos de Loaeza, otra de las críticas relevantes fue la del escritor Emiliano Monge, quien publicó: “Javier Alatorre pide perdón en cadena nacional, antes de presentar entrevista con López-Gatell, pero al hacerlo ¡miente! ‘Nunca llamamos a no obedecer la sana distancia, sino a no obedecer... las cifras de la epidemia’ La mierda no se va con el escusado tapado”.