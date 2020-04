“Hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Yo recuerdo que cuando estaba entrenando en la NASA, me quejé con mi comandante porque nos cambiaban los requisitos y teníamos que entrenar de nuevo. Y Cuando me quejé con el comandante me dijo: ‘Tú tienes el privilegio de ir al espacio’. Estaba en lo correcto, hay que mantenerse positivos”, explicó el hombre de 57 años.