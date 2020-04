“Cuando hay intermediación, esos 400,000 pesos, en realidad se vuelven 200,000 porque entran las empresas y tienen ganancias. Otras no tienen poca ganancia o ganancia razonable, sino cobran muchísimo para un departamento, muchas veces mal hecho, que se encuentran en sitios alejados donde no hay comunicación, son unos huevitos. Entonces por qué no el mismo trabajador con su dinero decide comprar su propio terreno a su gusto”.