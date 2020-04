En caso de avistar un oso, el gobierno de Nuevo León recomienda que: “No te acerques; No pierdas la calma; No lo alimentes; No le arrojes piedras ni objetos; No intentes fotografiarlo; No tomes selfies: No le dejes basura al alcance; No lo molestes y aléjate de él”; así como reportarlo al 911 con Protección civil.