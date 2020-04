“Me preguntaban si podían quitarme el tubo y podía hacer yo el esfuerzo de respirar, la extubación fue traumática y dolorosa, física y emocionalmente, porque es un tubo enorme el que te meten en la tráquea y salió muchísimo líquido como flema, una fuente espantosa, y no podía respirar, me costó como dos horas hacer el esfuerzo de respirar sola, sentía que me estaba ahogando, me ponían muchísimas cosas: nebulizaciones, me inyectaban una cosa, me inyectaban otra, los doctores decían que me iban a volver a intubar, pero decía ‘no no, necesito estar bien, pero al mismo tiempo sentía que no iba a poder’”.