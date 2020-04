Hace unos días, el diario Milenio señaló que la contratación de personal médico a cargo del Ejército se ha encontrado con una traba, ya que se está pidiendo la presentación de la carta de no antecedentes penales. Y es que además de que el requisito no figura en la lista emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no hay forma de obtener el documento debido al cierre de oficinas gubernamentales.