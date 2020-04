Por su parte López-Gatell hizo hincapié en que no existe evidencia científica suficientemente completa que compruebe que los cubrebocas son un mecanismo efectivo de prevención del coronavirus. Sin embargo, el tema que ha causado disonancia en relación a las afirmaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud son las declaraciones que ofreció en entrevista para Richard Ensor, corresponsal del diario de origen inglés The Economist hace casi una semana. En dicha entrevista reconoció que México había vendido grandes cantidades de cubrebocas a China, que ahora el país le recompra tras el avance de la COVID-19 entre la población, aunque señaló también que en aquella ocasión el mercado global se vició inmediatamente y que no había de perderse de vista que los dos proveedores más grandes de equipo de protección personal son México y China. “Pensar en lo contrafactual a partir del cómo se vivió siempre tiene sus consecuencias”, señaló.