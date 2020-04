Entre las cosas que se encontraron de Guzmán Loera en la habitación que ocupaba estaban sus camisas de la marca Barabas, similares a las que usó durante la reunión con los actores Sean Penn y Kate del Castillo, un bote grande de vitamina C, una maleta abierta con ropa y un ejemplar de libro Zero, Zero, Zero del autor italiano Roberto Saviana cuya trama central es el tráfico de drogas entre Europa y México.