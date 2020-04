Desde el momento en que el presidente llegó a Culiacán en el avión, no hubo ningún problema. No había ningún riesgo. Él llego a la tierra de El Chapo. (La orden) fue eso, no dañar al Presidente. Cuantas veces vaya a Sinaloa, el presidente va a estar protegido”, aseguró José Luis González Meza en el programa de Azucena Uresti para Radio Fórmula.