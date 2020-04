En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que se están cumpliendo las medidas contra el COVID-19 que se acordaron con el fin de evitar más contagios. “Se está portando la gente al cien, se está demostrando que el pueblo de México es consciente, no es irresponsable. Pedirles que sigamos así, que si no tenemos necesidad, que no salgamos”, subrayó el mandatario.