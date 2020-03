Ante la solicitud de Coparmex, las autoridades sanitarias pidieron de manera paralela la colaboración de todos los sectores, incluido el privado, para el acatamiento de las nuevas medidas. Mientras, el titular de la Secretaría de Salud (SSa) señaló que si no se hacía nada, la epidemia no se mitigaría y no las fechas de contingencia tendrían que aplazarse junto con el avance económico ante el paro de actividades.