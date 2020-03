Por ejemplo, el Presidente López Obrador en un video publicado el 22 de marzo dijo: “No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuando no salgan. (...) No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos “sin ton ni son”, de manera exagerada. (...) Nos estamos preparando, nada más que no debemos de espantarnos, no adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo.” Por declaraciones similares y considerando que ha mantenido actos públicos masivos alrededor del país ha sido señalado por la prensa nacional e internacional como un mal ejemplo contra la pandemia.