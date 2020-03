Rajan Vig, fundador de la empresa comercializadora de petróleo Indimex Marketing and Trading LLC en Ciudad de México, indicó que su empresa no tiene planes de retrasar o reducir las compras de productos refinados en México. Sin embargo, le preocupa que la demanda no se mantenga debido a la implementación de medidas de contención de coronavirus y la congestión en los puertos y cruces terrestres.