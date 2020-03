Sin embargo, la crisis por el virus no es algo que detenga las extorsiones del grupo criminal, que advirtió a los comerciantes que hicieran su ahorro pues no iba a haber condonación. “Nos vale madre que no haya mucha gente, aquí le entran cabrones o van a haber levantones, se alinean o se chingan”, dijeron algunos comerciantes al diario Milenio.