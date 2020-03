“Si ustedes son de esas personas que dice ‘a mí no me va a pasar, estamos bien, no pasa nada’, no, sí pasa. Sí está el coronavirus en México, estoy ahorita en el hospital haciéndome unos estudios y de veras, es increíble la frustración que tienen los médicos y las enfermeras porque cada vez llegan más casos y no hay tantos equipos para atender el coronavirus…”, reveló la presentadora en Instagram a través de una serie de clips en los que se le mira usando un cubrebocas.