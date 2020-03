Por el momento, eventos como el Vive Latino, la Feria de San Marcos, el festival Hell and Heaven y la Cumbre Tajín no planean modificar sus fechas por riesgo de coronavirus. En esta misma línea, López-Gatell anunció que no planea restringir vuelos, ni cerrar fronteras o puertos marítimos a causa de la pandemia, ya que según relató, no hay demostración científica que compruebe que estas medidas ayuden a disminuir el riesgo de transmisión, y sin embargo, sí tienen consecuencias económicas y sociales fuertes.