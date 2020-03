“No quiero comparar porque son odiosas las comparaciones, pero nuestro gobierno desde el inicio le dio atención al caso, aquí se habló muchas veces, llevamos tres meses informando todos los días y vamos a seguir haciéndolo con mucha responsabilidad y esperemos, deseamos que podamos controlar esta situación, estamos actuando profesionalmente para lograrlo, porque también imagínense, los conservadores me echarían la culpa del coronavirus, ahora que se depreció el precio el lunes, la culpa , dicen los el PAN, es de Andrés Manuel, se pasan, o sea yo sé que no me ven con buenos ojos, pero es un exceso eso, no es serio, y así están los medios, con honrosas excepciones , además es su derecho nosotros vamos a garantizar su derecho a discentir”, explicó López Obrador.