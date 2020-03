“No tenemos problemas mayores con el coronavirus. Tenemos siete casos sin gravedad, no ha perdido la vida ninguna de las personas afectadas, cosa que celebramos mucho, y se está llevando a cabo toda una estrategia. Los médicos de la Secretaría de Salud son expertos, estamos atendiendo todos los casos que se presentan. Se está informando a la población, para que no haya psicosis, amarillismo. A nivel mundial ha habido una afectación en lo económico en lo financiero, sí nos ha afectado”.