“Precisamente porque estamos de acuerdo, no queremos que todo quede en promesas, buenos deseos o derechos de papel. Si no garantizamos la viabilidad de estos apoyos, todo quedará en un sueño, en un frustrante populismo constitucional del que millones de mexicanos ya están cansados. Para que se haga realidad, se requieren cuando menos tres ingredientes que no contempla el dictamen. Primero, se requiere garantizar que exista dinero para estos programas. Si no hay dinero, nunca se llevarán a la práctica. Se requiere que sean con transparencia, rendición de cuentas y visión de Estado”.