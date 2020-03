Cabe recordar que el ex diputado priista, Juan Antonio Vera Carrizal, ha sido señalado como el que ordenó la agresión en su contra. “No entiendo por qué no lo han hecho. Ayer cumplí medio año, seis meses, que no lo pueden detener, que me hicieron esto y que me cambiaron la vida, no solamente a mí, también a mi familia”, señaló con tristeza.