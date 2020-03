Mañana 9 de marzo la encomienda en favor de “Un día sin mujeres” es no salir, no comprar, no trabajar, no ir a clases, a fin de visibilizar la importancia de niñas, jóvenes y adultas en la vida del país desde los diferentes círculos que la conforman, así como concientizar a la sociedad sobre qué es lo que pasa cuando una mujer no vuelve a su casa, con los suyos, deja de existir, de aportar y de formar parte de una vida que les truncan tanto quienes las desaparecen, como quienes son responsables de su seguridad en el gobierno y en la sociedad.