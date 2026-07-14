El Capi Pérez y Zague se enfrentan en ‘La Cáscara del Canal De Mundial’: así fue el divertido momento en cancha (RS)

El conductor El Capi Pérez y el exfutbolista Zague se enfrentaron este martes 14 de junio en la tradicional cascarita del Canal del Mundial de Azteca Deportes, un evento que reunió a figuras del entretenimiento y el deporte en un ambiente de compañerismo y pasión futbolera.

El encuentro, celebrado como parte de la celebración por los logros alcanzados por el Canal del Mundial, incluyó partidos de 15 minutos y una emocionante tanda de penales, bajo la conducción de Antonio Rosique.

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Partido entre talento de Azteca Deportes y equipo de Espectáculos

La cancha del Canal del Mundial sirvió como escenario para el encuentro entre el equipo encabezado por Zague y el conjunto de Espectáculos, integrado por Kristal Silva, Vanessa Claudio, La Bea, El Capi Pérez, Facundo y Arturo Islas. El formato contempló partidos de corta duración, en los que se mezclaron jugadas de destreza, bromas y momentos de convivencia entre los participantes.

Durante la jornada, El Capi Pérez y Zague protagonizaron uno de los momentos más comentados, al enfrentarse cara a cara en la cancha. El exjugador de América mostró su experiencia futbolística, mientras El Capi Pérez respondió con humor y creatividad, generando risas entre los presentes y en la transmisión televisiva.

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Partido entre talento de Azteca Deportes y equipo de Espectáculos (RS)

Tanda de penales y triunfo para el equipo de Arturo Islas

Después de los partidos, los equipos disputaron una tanda de penales que mantuvo la atención de los asistentes y del público a través de las redes sociales. Antonio Rosique, conductor del evento, animó a los jugadores y celebró cada gol y cada atajada.

La copa de la jornada fue entregada al equipo liderado por Arturo Islas, quien festejó junto a sus compañeros la victoria en una ceremonia breve pero llena de entusiasmo. El evento se transmitió por Azteca Deportes, consolidando la tradición de la cascarita como uno de los espacios favoritos del Canal del Mundial para unir a talentos de distintas áreas.

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Participación de personalidades del entretenimiento y el deporte

El encuentro contó con la presencia de personalidades reconocidas en el medio deportivo y del espectáculo, entre ellas Kristal Silva y Vanessa Claudio, quienes sumaron carisma al equipo de Espectáculos. Facundo y La Bea también participaron activamente, aportando energía y comentarios humorísticos que fueron destacados durante la transmisión.

El formato de la cascarita permitió que tanto deportistas como conductores y figuras de la televisión interactuaran en un contexto diferente al habitual, reforzando el sentido de comunidad dentro de Azteca Deportes.

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Canal del Mundial: celebración de logros y audiencia

La cascarita formó parte de una celebración más amplia por los logros obtenidos por el Canal del Mundial de Azteca Deportes, que mantiene altos niveles de audiencia durante el torneo. El evento sirvió para agradecer la preferencia del público y para mostrar la convivencia entre los distintos talentos de la televisora.

Antonio Rosique subrayó el espíritu festivo y la importancia de mantener la unión entre las distintas áreas de Azteca Deportes y Espectáculos. El evento concluyó con la entrega de la copa y mensajes de reconocimiento a los participantes.

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Canal del Mundial: celebración de logros y audiencia (RS)