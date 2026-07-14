Este es el precio millonario del auto de lujo que conduce Gilberto Mora

El sedán premium que conduce el juvenil mexicano ronda los mil 200 mil pesos en el mercado y su precio desató gran debate entre aficionados. (REUTERS/BMW)

La imagen de Gilberto Mora a bordo de una lujosa camioneta en las calles de Tijuana se ha vuelto viral y ha servido como reflejo del gran momento que vive el joven futbolista.

A sus 17 años, Mora se ha convertido en protagonista dentro y fuera de la cancha, generando conversación tanto por su talento deportivo como por los detalles de su vida cotidiana.

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La imagen de Gilberto Mora en una camioneta de lujo en calles de Tijuana se vuelve viral entre aficionados. (RS)

El tema de su auto de alta gama ha captado la atención de miles de aficionados, convirtiéndose en símbolo de su ascenso meteórico y de las expectativas que lo rodean en el futbol mexicano.

Así es el BMW Serie 2 Gran Coupé que acompaña a Mora fuera de la cancha

El BMW Serie 2 Gran Coupé que conduce Morita es un sedán deportivo enfocado en el segmento premium. Este modelo se distingue por su diseño elegante y por una combinación de equipamiento tecnológico que lo posiciona entre los favoritos de quienes buscan comodidad y sofisticación.

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Motor turbo de tres cilindros con 167 caballos de fuerza

Transmisión automática de doble embrague con siete velocidades

Pantallas digitales y opciones de personalización para el conductor

Sistemas avanzados de asistencia a la conducción y seguridad

Rines deportivos y diseño coupé de cuatro puertas

El BMW de Gilberto Mora lo coloca entre los autos más exclusivos de futbolistas de la Selección Mexicana, tras el Mundial 2026. (BMW)

El auto se ha convertido en un símbolo de estatus para el mediocampista, que ha sabido equilibrar un perfil público sencillo con elecciones de alto nivel en su entorno privado.

¿Cuánto cuesta el auto de Gilberto Mora?

El precio del vehículo de Gilberto Mora ha generado debate, ya que se trata de un modelo que supera fácilmente el millón de pesos en México.

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El rango de precios depende de la versión y los accesorios seleccionados, pero se estima que la unidad que conduce el futbolista ronda:

Versión básica: 849 mil 900 pesos

Versión equipada: hasta 1, 229 mil pesos

Valor promedio observado en el mercado: alrededor 1, 200 mil pesos

El precio del BMW Serie 2 Gran Coupé de Gilberto Mora en México se estima entre el millón 200 mil pesos. (BMW)

Este monto sitúa al BMW de Mora entre los autos más exclusivos de los futbolistas de la Selección Mexicana, reflejando tanto su éxito profesional como su proyección económica.

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El lujo como parte del futuro de una estrella en ascenso

Manejar un auto de lujo ha dado a Gilberto Mora una nueva dimensión frente a la opinión pública. Su aparición en Tijuana al volante del BMW, y la reacción positiva de los aficionados, confirman el estatus que ha alcanzado tras el Mundial 2026.

El vehículo no sólo es parte de su día a día, sino que acompaña el crecimiento de una de las figuras con mayor proyección en el futbol mexicano.

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Gilberto no podrá emigrar al futbol europeo hasta cumplir los 18 años en octubre. Mientras tanto, el juvenil deberá seguir acumulando en Xolos hasta dar el salto. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La historia de Mora y su auto es apenas un capítulo más en la carrera de un jugador que ya es seguido de cerca por los clubes más importantes del mundo y que promete seguir dando de qué hablar.