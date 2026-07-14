México

Noroña rechaza sanción por violencia política de género contra Grecia Quiroz: esta es la historia del conflicto que llegó a tribunales

El senador de Morena calificó como “arbitraria” la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán y anunció que impugnará la sanción por sus expresiones contra la alcaldesa de Uruapan

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El senador calificó como ‘arbitraria’ la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán y anunció que impugnará el fallo. (Gerardo Fernández Noroña)

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, rechazó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que lo sancionó por violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Además de calificar el fallo como una “arbitrariedad”, el legislador pidió a las magistraturas que aprobaron la sentencia explicar públicamente los argumentos jurídicos que sustentan su decisión.

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Durante un mensaje difundido este 14 de julio, el senador sostuvo que llamar “fascista” a la presidenta municipal, señalar que sus declaraciones fueron “irresponsables” o afirmar que tiene aspiraciones rumbo a la gubernatura de Michoacán forman parte del debate político y no constituyen violencia política de género.

Noroña cuestionó los criterios del Tribunal y pidió a las magistraturas explicar los fundamentos jurídicos de la resolución. (Senado)
Noroña cuestionó los criterios del Tribunal y pidió a las magistraturas explicar los fundamentos jurídicos de la resolución. (Senado)

Fernández Noroña también argumentó que, si esas expresiones hubieran sido dirigidas a un hombre, no habrían sido consideradas una infracción, por lo que cuestionó los criterios utilizados por el Tribunal.

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Asimismo, insistió en que impugnará la resolución y afirmó que ésta afecta su reputación y busca limitar su participación política.

Las declaraciones ocurren una semana después de que el Tribunal Electoral de Michoacán resolviera que el senador incurrió en violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan. Sin embargo, el conflicto entre ambos comenzó varios meses antes y pasó por distintas instancias electorales antes de llegar a esta resolución.

El origen del conflicto: el asesinato de Carlos Manzo y las acusaciones posteriores

La confrontación inició tras el asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan y esposo de Grecia Quiroz, ocurrido en noviembre de 2025. Después del homicidio, Quiroz fue designada presidenta municipal por el Congreso de Michoacán.

Mujer con sombrero de paja y blusa blanca habla en un podio con micrófonos, sosteniendo papeles. Hay personas en el fondo y un cartel parcial que dice Michoacán
La disputa entre Noroña y Grecia Quiroz comenzó tras el asesinato de Carlos Manzo, hecho que abrió una serie de señalamientos y confrontaciones políticas. (@GreciaMich2027)

En los meses siguientes, la alcaldesa realizó diversas declaraciones públicas en las que pidió investigar a actores políticos, entre ellos los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy, por una posible relación con el asesinato de su esposo.

Las acusaciones fueron respondidas por Fernández Noroña, quien aseguró que Grecia Quiroz utilizaba el caso con fines políticos y afirmó que buscaba posicionarse como aspirante a la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027.

Fue en ese contexto cuando el senador señaló que a la alcaldesa “se le despertó la ambición”, calificó de “irresponsables” sus declaraciones y la llamó “fascista”, expresiones que posteriormente dieron origen a la denuncia por violencia política de género.

El senador mexicano aseguró que la viuda del exalcalde de Uruapan buscará la gubernatura de Michoacán. Crédito: GF Norona Oficial

Cronología: así escaló el conflicto entre Noroña y Grecia Quiroz

  • Noviembre de 2025: asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
  • Grecia Quiroz asume la alcaldía tras ser designada por el Congreso de Michoacán.
  • La alcaldesa solicita investigar a diversos actores políticos por el homicidio de su esposo.
  • Fernández Noroña responde y asegura que Quiroz busca la gubernatura de Michoacán; además, la llama “fascista”.
  • Febrero de 2026: el Instituto Electoral de Michoacán ordena retirar publicaciones del senador y dicta medidas cautelares.
  • Abril de 2026: el Tribunal Electoral de Michoacán determina inicialmente que no tenía competencia para resolver el caso.
  • Junio de 2026: la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca esa decisión y ordena analizar el fondo de la denuncia.
  • Julio de 2026: el Tribunal Electoral de Michoacán concluye que existió violencia política de género y sanciona al legislador.

Del IEM al Tribunal: el caso pasó por varias instancias

En febrero de este año, el Instituto Electoral de Michoacán dictó medidas cautelares a favor de Grecia Quiroz y ordenó a Fernández Noroña retirar diversos videos y publicaciones de sus redes sociales al considerar que podrían constituir violencia política de género.

En el senado Noroña rechaza que se le acuse de misógino Crédito: Youtube: Senado

El senador eliminó el contenido para cumplir con la resolución, aunque sostuvo que no aceptaba haber cometido actos de hostigamiento, intimidación o acoso. También afirmó que sus expresiones estaban protegidas por la libertad de expresión y el debate político.

Posteriormente, el caso llegó al Tribunal Electoral de Michoacán. En un primer momento, el órgano jurisdiccional determinó que no era competente para resolver la denuncia debido a que Quiroz no llegó al cargo mediante una elección popular, sino por designación del Congreso estatal.

No obstante, esa decisión fue impugnada y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó revisar el fondo del asunto, permitiendo que el procedimiento continuara.

El Tribunal determinó que las expresiones excedieron el debate político

El pasado 7 de julio, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió que las declaraciones de Fernández Noroña desacreditaron la imagen pública de Grecia Quiroz y rebasaron los límites del debate político al vincular su desempeño como servidora pública con aspectos de su vida personal.

En una sala del Tribunal Electoral, seis jueces están sentados en un escritorio curvo de madera oscura, con dos banderas mexicanas a los lados y paredes de piedra
La denuncia contra Fernández Noroña recorrió distintas autoridades electorales antes de llegar a la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán.

Asimismo, el órgano jurisdiccional rechazó el argumento de inmunidad parlamentaria presentado por la defensa del senador, al considerar que esa protección constitucional únicamente aplica para opiniones emitidas en el ejercicio de las funciones legislativas y no para cualquier manifestación realizada fuera de ese ámbito.

Como parte de la resolución, el Tribunal ordenó medidas de reparación integral a favor de la alcaldesa, notificó la decisión al Senado de la República y determinó la inscripción temporal de Fernández Noroña en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El caso continuará con la impugnación del senador

Tras conocer la resolución, Fernández Noroña adelantó que recurrirá a las instancias federales para impugnar el fallo. El legislador sostiene que sus declaraciones constituyen una crítica política y no una agresión motivada por el género de la alcaldesa.

Grecia Quiroz
Fernández Noroña anunció que recurrirá a instancias federales para impugnar la resolución y buscar revertir la sanción. ( FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, Grecia Quiroz ha señalado desde el inicio del procedimiento que las expresiones del senador buscaron desacreditarla, revictimizarla tras el asesinato de su esposo y afectar su desempeño como presidenta municipal.

Con la impugnación anunciada por el senador, el caso aún no está concluido y serán las autoridades electorales federales las que determinen si la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán queda firme o es modificada.

Mientras tanto, el diferendo entre ambos se mantiene como uno de los casos más relevantes en materia de violencia política de género en el ámbito político nacional.

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