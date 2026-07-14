Cómo se hizo famosa Flor Vigna: de no tener casa ni dinero a ser estrella de Only Fans

La actriz argentina Flor Vigna (Instagram/@florivigna)

Las nuevas pistas que salieron sobre el próximo habitante de la Casa de los Famosos México 4 han despertado las especulaciones de los fans sobre quién será, y todas las sospechas indican que sería la actriz argentina Flor Vigna.

La influencer sería la octava participante del reality show producido por Televisa Univisión, según los elementos que se pudieron observar en el video de pistas sobre el nuevo integrante que fue compartido por la producción.

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En Infobae México te decimos quién es Flor Vigna y cómo se hizo famosa la actriz e influencer argentina, que sería una de las sorpresas en esta nueva temporada de la Casa de los Famosos, ya que no ha aparecido en las supuestas listas filtradas de habitantes.

¿Quién es Flor Vigna, la supuesta nueva integrante de la Casa de los Famosos México 2026?

La actriz argentina Flor Vigna (Instagram/@florivigna)

Florencia Giannina Vigna es el nombre completo de la actriz, bailarina, cantante, conductora y modelo argentina, quien nació el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires, por lo que tiene 32 años de edad.

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A lo largo de su carrera, Flor Vigna se ha diversificado explorando diferentes ámbitos del medio, su más reciente incursión este 2026 fue en el boxeo, participando en el espectáculo deportivo Supernova, donde se enfrentó y le quitó el invicto a la mexicana Alana Flores.

Actualmente cuenta con más de 5.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y más de 2 millones en TikTok. También se destaca como una de las estrellas de la plataforma Only Fans, donde decidió generar contenido recientemente.

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¿Cómo se hizo famosa Flor Vigna?

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality (RS)

La actriz e influencer argentina saltó a la fama en Argentina al tener una destacada participación en el show de competencia física “Combate”, y posteriormente su fama creció al ganar el certamen de baile “Showmatch: Bailando por un sueño” en dos años consecutivos, 2016 y 2017.

Además de sus destacadas participaciones en realities, Flor Vigna ha diversificado su carrera con el paso de los años, trabajó como actriz en series como “Simona” y “Mi hermano es un clon”. Y también ha incursionado en el mundo musical, lanzando sencillos como “Uy!”, “Suelto” y, más recientemente, “Capaz”, con un debut discográfico en 2021.

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En México, Flor Vigna alcanzó gran popularidad en este 2026 por su combate con la influencer regiomontana Alana Flores, a quien la argentina le quitó el invicto en los espectáculos de boxeo.

Las boxeadoras Flor Vigna y Alana Flores se miran fijamente mientras se saludan en el ring durante el evento Supernova Génesis México. ((Netflix))

Flor Vigna: de no tener dinero a ser estrella de Only Fans

Flor Vigna ha comentado abiertamente la situación económica que vivió cuando era más chica, asegurando que era muy pobre y en ocasiones le da miedo volver a no tener dinero como en su infancia.

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“Tenía mucho miedo, tengo todavía, a que me falte, a volver a ser pobre porque me faltó mucho cuando fui chica”, confesó en sus redes, luego de compartir que comenzó a estudiar economía, para poder cuidar sus finanzas. “Ahora que ya tengo lo mío y que ayudo a mi familia, tengo que volver a invertir y me da miedo. Pero el miedo, ¿Cómo se combate? Con responsabilidad”, expresó.

Ese miedo de volver a ser pobre la llevó a tomar la decisión de abrir su cuenta de contenido exclusivo en Only Fans, asegurando que es un emprendimiento que la ayudará a tener más ingresos y poder apoyar a su familia: “Hace rato me convertí en empresaria y esto es solo una faceta más”, dijo. Y sumó: “En mi caso, banco a toda mi familia y tengo una productora con 30 personas”.

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El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans (X)

El error de Flor Vigna que la confirma como participante de la Casa de los Famosos México 2026

Las especulaciones crecieron sobre su participación en el reality show de Televisa en las últimas horas, ya que a las pistas que dio la producción se le sumó una publicación de la propia influencer en redes, donde aseguró que se encontraba en México para participar en un show masivo, y que este martes se confirmaría su presencia.

“Mi gente, ya estoy en México en mi camerino. Estoy como con un miedo lindo porque quedé seleccionada para un proyecto muy importante y va a ser muy masivo (...) Mañana se va a anunciar así que espero que estén conmigo”, dijo en sus historias de Instagram.

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