Ellos son los árbitros para la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX (REUTERS/Stringer)

La Liga MX está por regresar, el torneo Apertura 2026 empezará el próximo jueves 16 de julio, por lo que los clubes alistan los últimos detalles para debutar en la competencia e iniciar el camino por el título de campeón. Y como parte de la planificación del regreso del futbol mexicano, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) compartió la designación arbitral.

Este 14 de julio se dio a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX, las autoridades del futbol han establecido desde ahora la estructura de control que acompañará el regreso del fútbol nacional, fue por medio de un comunicado que revelaron los nombres.

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Las dos grandes ausencias en el arbitraje se tratan de Katia Itzel García y César Arturo Ramos, ambos silbantes centrales que tuvieron participación en la Copa Mundial 2026. Tras no superar el último filtro de FIFA para las semifinales, ambos regresaron a México, por lo que la FMF les dio descanso antes de incorporarse al torneo nacional.

¿Quiénes son los árbitros para la Jornada 1 del Apertura 2026?

Luis Enrique Santander pitará el Querétaro vs América (Foto: Cuartoscuro)

Las designaciones iniciarán el jueves 16 de julio con dos partidos que abren la agenda: el duelo entre Necaxa vs Atlante en el estadio Victoria, que tendrá como árbitro central a Yonatan Peinado Aguirre, acompañado por la asistente principal Mayra Alejandra Mora Cerero y un equipo VAR encabezado por Salvador Pérez Villalobos.

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En paralelo, el Tijuana vs Tigres se disputará bajo la conducción de Ismael Rosario López Peñuelas como árbitro central y destaca la presencia de Karen Hernández Andrade como cuarta árbitra, y de Diana Stephanía Pérez Borja liderando el VAR.

La jornada continúa el viernes 17 de julio con enfrentamientos clave para la conformación temprana de la tabla. El Atlético de San Luis vs Cruz Azul que se jugará en el estadio Libertad Financiera será dirigido por Adonai Escobedo González, mientras que el VAR estará bajo el mando de Óscar Macías Romo. En el estadio Nou Camp, León y Atlas quedarán en manos del árbitro central Jesús Rafael López Valle y del VAR Joaquín Alberto Vizcarra Armenta.

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Empieza el Apertura 2026 el próximo jueves 16 de julio (X@LigaBBVAMX)

Ese mismo viernes, en el Olímpico Benito Juárez, será el turno del FC Juárez contra Puebla, un encuentro que tendrá como cuerpo arbitral central a Fernando Hernández Gómez y a Lizzet Amairany García Olvera en el control del VAR.

El sábado 18 de julio marca la fase más intensa de la fecha, con cinco partidos programados en distintas plazas. El enfrentamiento entre Pumas y Pachuca contará con Vicente Jassiel Reynoso Arce como juez principal, asistido por Karen Janett Díaz Medina y Jair de Jesús Sosa García; aquí, la supervisión del VAR recae por segunda ocasión en Diana Stephanía Pérez Borja.

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Por otra parte, el duelo entre Rayados y Santos Laguna tendrá a Marco Antonio Ortíz Nava en el centro del campo, con la supervisión de Ana Cristina Guarneros Lezama como asistente en VAR, marcando su primera aparición en la temporada en ese rol.

En el Clausura 2026 el arbitraje mexicano fue cuestionado por errores que la afición evidenció, como el cambio en el América vs Pumas (Redes sociales)

Para el Chivas vs Toluca en el estadio Akron será arbitrado por Daniel Quintero Huitrón, acompañado de un equipo con Francia María González Martínez como asistente en VAR. La jornada se completa con el Querétaro vs América en La Corregidora, donde la autoridad estará a cargo de Luis Enrique Santander Aguirre, y Ximena Márquez Ruíz desempeñará la función de asistente en el VAR.

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De acuerdo al comunicado, la Federación Mexicana de Futbol busca que el Apertura 2026 quede marcado desde su primer fecha por “arbitrajes imparciales, controles tecnológicos precisos y una plantilla que refleje la pluralidad actual del fútbol mexicano”.

El despliegue operativo comenzará el jueves 16 de julio en los estadios Victoria y Caliente, y terminará el sábado 18 en La Corregidora, con equipos completos que combinan experiencia, renovación y paridad de género como factores centrales en la selección arbitral para la primera jornada del Apertura 2026.

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