Kenia Os celebrará su cumpleaños en Los Ángeles por recomendación de su astróloga: “Me dijo que era el mejor lugar”

Kenia Os se encuentra en Los Ángeles para celebrar su cumpleaños por recomendación de su astróloga. (Video: TikTok/KeniaOs)

La cantante, Kenia Os, compartió que se encuentra en Los ángeles para la celebración de su cumpleaños número 27 el 15 de julio por recomendación de su astróloga.

Kenia mencionó que aún no tiene claro las actividades que quiere realizar para su celebración, pero buscará disfrutar de un día tranquilo.

¿Qué le dijo su astróloga?

Kenia Os, señaló que su astróloga le recomendó pasar su cumpleaños en ese lugar y debido a sus creencias accedió sin pensarlo mucho.

“Vine a pasar mi cumpleaños aquí porque mi astróloga me dijo que era el mejor lugar para pasar mi cumpleaños y yo la verdad soy muy creyente de la astrología y por eso estoy acá”, mencionó Kenia.

PUBLICIDAD

De igual forma pidió a todos sus seguidores de Los Ángeles que le recomendarán lugares y actividades ya que aún cuenta con un plan en concreto.

“Estos días he estado buscándome planes de literalmente lo mas profundo de mi ser. Pero siento que ya me acabe todos los lugares y me quiero quedar hasta mi cumpleaños, recomiéndenme lugares divertidos que pueda hacer en estos días que voy a estar aquí”

PUBLICIDAD

Comentó que su astróloga así se lo recomendó y siempre le ha ido muy bien siguiendo sus recomendaciones.

“Yo le hago caso a mis astrologa porque siempre que me dice donde pasar mis cumpleaños me va muy bien, me funciona muy bien”, comentó la cantante.

PUBLICIDAD

Afirmó que si alguno de sus seguidores no era creyente de la astrológica no lo juzgaría mientras no la juzguen a ella.

Kenia Os señaló que pasará su cumpleaños en Los Ángeles por recomendación de su astróloga ya que sus recomendaciones le van bien. (Foto AP/Berenice Bautista)

¿Por qué Los Ángeles?

Además de acudir por la celebración de su cumpleaños, Kenia Os, mencionó que fue para desconectar un poco, para hacerse un tratamiento en contra de las ojeras. estar de compras y estar de “Chill”.

PUBLICIDAD

Además, mencionó que trabajará un poco en el estudio junto con sus productores, ya que residen en Los Ángeles y a pesar que no va por cuestiones de trabajo le gusta estar activa.

“Es domingo, pero domingo productivo, nos gusta la vida cara así que hay que producir”, mencionó.

Kenia Os se encuentra en Los Ángeles para desconectar unos días. (Instagram: @keniaos)

A pesar estar disfrutando unos días libres, el nombre de Kenia Os, se ha mantenido en tendencia tras su resiente ruptura con el famoso cantante Peso Pluma.

PUBLICIDAD

Usuarios en redes sociales no olvidaron la ruptura, compartiendo comentarios en los que cuestionan a la cantante sobre la ruptura.

“¿Y cuándo vas a platicar qué pasó con Peso Pluma? Me urge saber”

¿Y si fue para ver si Peso Pluma la busca?

Son algunos de los comentarios con más interacciones dentro de la publicación.

¿Cómo fue su ruptura con Peso Pluma?

La ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma se confirmó en junio de 2026, tras diversos rumores y especulaciones en redes sociales. Ambos emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron el fin de su relación.

PUBLICIDAD

En el comunicado aseguraron que la decisión fue mutua y que la relación concluyó con amor, respeto y en los mejores términos. Solicitando a los medios y a sus seguidores respeto y privacidad durante este periodo.

El inicio de su relación se remonta a mediados de 2024 durante la grabación del tema “Tommy & Pamela”. La química entre ambos fue evidente durante el rodaje.

PUBLICIDAD

La relación se hizo pública a inicios de 2025 tras ser captados juntos en la Pegasus World Cup en Miami y, poco después, al aparecer en eventos como el Super Bowl. Desde ese momento, la pareja fue recurrente en fiestas privadas, conciertos y reuniones con amigos, consolidando su romance ante los ojos del público.

La pareja comunicó su ruptura en junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de su noviazgo, Kenia Os y Peso Pluma enfrentaron la presión mediática y rumores constantes sobre su estabilidad. En varias ocasiones, Kenia Os desmintió versiones de ruptura y explicó que las agendas de trabajo y las giras complicaban la convivencia.

PUBLICIDAD

La relación, que duró cerca de dos años, fue una de las más mediáticas y seguidas por el público mexicano, marcada por la constante exposición, la colaboración musical y los retos de compaginar carreras ascendentes en la industria del entretenimiento.

Tanto Kenia Os como Peso Pluma agradecieron el apoyo recibido y reiteraron su intención de manejar el cierre de este capítulo en un entorno de respeto y sin escándalos.