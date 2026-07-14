Enfurecen en redes contra Ventaneando por mantener a Pedro Sola en el programa

Las consecuencias para Pedro Sola continúan pese a las disculpas públicas (Foto Instagram: @tiopredritosola)

Pedro Sola se volvió tendencia mundial debido a sus desafortunados comentarios vertidos en Ventaneando. El comunicador aseguró que no soportaba a los perros en los lugares públicos, y que debido a eso le daban ganas de envenenarlos con un trozo de carne y balacear a sus dueños, especialmente a los que los transportaban en carriola. Su opinión generó desprecio y una “funa” a nivel nacional que no ha terminado.

Pese a que Pedro Sola tuvo que pedir disculpas y muchas marcas dejaron de patrocinar el programa, las críticas continúan y los usuarios en redes sociales han exigido que haya una reestructuración en Ventaneando: quieren que el programa salga del aire o, en su defecto, que salga el comunicador.

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En su más reciente video subido a redes sociales se pueden leer comentarios de desprecio y exigencia:

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

“Qué vergüenza que estén en vivo esos sinvergüenzas. Azteca permite que sus colaboradores inciten al maltrato animal”, “Eso sí no es tener madre, por respeto a ustedes mismos salgan del aire ya, no esperen a diciembre”, “Hagan un reportaje sobre las consecuencias de los comentarios de Tío Pedrito Sola y cómo se reía Paty Chapoy por sus dichos. Estaría interesante”, “Adiós programa de chismes, sus patrocinadores ya se están yendo y muy pronto saldrán del aire. Solo no vayan a decir que fue censura”, “¿Cómo es que este programa, que hace apología del delito, sigue al aire?“ y “¿Pero qué esperan para sacar a #PedroSola de la pantalla?”.

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Las consecuencias legales y comerciales contra Ventaneando

La cadena de aderezo se unió a la tendencia en donde condena la violencia contra la fauna. (IG Helmann´s México)

La marca Hellmann’s se sumó a la polémica contra Pedro Sola con una publicación en Instagram, en medio de una crisis que ya rebasó las redes sociales y alcanzó el terreno comercial.

El golpe económico ya alcanzó al programa: Panditas, Trident, Halls y Clorets retiraron su pauta publicitaria el lunes 14 de julio, una semana después de la emisión en la que Sola dijo que le daban ganas de aventar “un trozo de carne envenenada” a perros en restaurantes y centros comerciales.

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Las cuatro marcas difundieron un comunicado conjunto para deslindarse de esas expresiones y reprobar “cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales”.

La respuesta ya no se quedó en redes. El 9 de julio, la organización Va por sus Derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por hechos que, a su juicio, podrían constituir delitos relacionados con la presunta apología del maltrato animal; también incluyó a otros participantes de la emisión, entre ellos Pati Chapoy, de acuerdo con el medio.

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Pedro Sola enfrenta la cancelación digital por una serie de comentarios controversiales sobre los perrihijos. (Infobae México Especial)

La PAOT también fijó postura con un comunicado en el que condenó expresiones públicas que promuevan el daño a seres sintientes. La dependencia advirtió que ese tipo de mensajes pueden propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal, conductas sancionadas por la legislación vigente.

En paralelo, una petición en Change.org que exige sanciones para Sola, Chapoy y el programa siguió acumulando miles de firmas. En el ámbito legislativo, la diputada de Morena Margarita Corro Mendoza pidió analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal y sostuvo que una disculpa pública no necesariamente extingue eventuales responsabilidades legales.

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La dimensión del caso también alcanzó a la empresa dueña de la televisora. Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, escribió el 8 de julio en X que los dichos del conductor fueron “lamentables” y añadió que en ninguna de sus empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo.

Los videos resurgidos reforzaron la idea de que no fue un tropiezo aislado: Pedro Sola “odia” a los perros desde hace años

En una entrevista en 2023, Pedro Sola confesó que odia a los perros, a los niños y a las planas. (TikTok)

La polémica se agravó cuando usuarios rescataron videos previos en los que Sola hablaba de su rechazo a perros, niños y plantas. En uno de esos clips, subido hace años a su página de Facebook, dijo: “Amigos del Facebook, yo de repente he dicho que hay tres cosas que odio en la vida en ese orden: uno es los niños, después los perros y después las fiestas”.

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Otro video corresponde al episodio 69 del pódcast De lo que uno se entera, emitido en 2023, donde participó con Ricardo Manjarrez. Ahí dijo: “Yo odio a los chiquillos, y a los perros, y a las plantas”, y después remató: “Ah, y a muchas personas”.

A esa cadena se sumó un material de 2022 en el que conversa con Daniel Bisogno y Linet Puente sobre perros en espacios públicos. En ese intercambio, Sola propuso: “Pues mándales cortar las cuerdas vocales”, y luego añadió que, así como los esterilizan, también les cortaran la cuerda vocal.

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