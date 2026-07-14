El PAN se desmorona en congresos estatales, hay lugares donde no tiene legisladores

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, tiene mucho trabajo para que el PAN recupere terreno en los congresos estatales. Crédito: X/ @JorgeRoHe

El Partido Acción Nacional (PAN) ha ido perdiendo curules en diversos congresos estatales. Actualmente solo cuenta con 157 legisladores en diversas entidades del país; aunque en Oaxaca y Tabasco no hay ningún legislador blanquiazul.

De acuerdo con una investigación de la periodista Leticia Robles de la Rosa, los 157 legisladores panistas en los diferentes congresos estatales solo representan el 13.9 por ciento del poder de voto en el interior de los estados.

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Sin embargo, esa cifra va a disminuir en enero de 2027, cuando pase a 13.4 por ciento por la derrota en Coahuila.

En las elecciones de 2026, el PAN perdió los cinco escaños por mayoría que tenía en el Congreso de Coahuila; además, bajó su nivel de votación, al solo contabilizar 27 mil 819 sufragios. Es decir, 2.19 de las preferencias ciudadanas, lo que dejó fuera de la distribución de diputaciones plurinominales.

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Por lo anterior, tampoco habrá diputados panistas en el Congreso de Coahuila.

PAN llegará con “números rojos” a elecciones 2027

Actualmente, el PAN cuenta con 84 legisladores estatales de mayoría y 73 plurinominales. No obstante, cuando entre en funciones la próxima legislatura del Congreso de Coahuila, solo se quedará con 79 legisladores de mayoría y mantendrá 73 plurinominales.

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Con esos “números rojos”, el blanquiazul llegará al proceso electoral 2027, donde, principalmente, se renovará la integración de la Cámara de Diputados, así como 17 gubernaturas.

En Chihuahua, la gobernadora panista Maru Campos no cuenta con la mayoría absoluta en el Congreso local. Crédito: X/ @MaruCampos_G

PRI también se diluye en los congresos estatales

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también ha ido perdiendo fuerza en los 32 congresos estatales.

Excelsior reveló que la representación priista disminuyó en 31 de los 32 congresos locales, y pese a que sus registros muestran que cuenta con más de un millón de militantes, el partido muestra dificultades para impulsar el voto a su favor.

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Respecto a los congresos estatales, el PRI únicamente cuenta con 89 legisladores locales; 35 son mayoría relativa y 54 plurinominales.

Hay entidades donde cuenta con un solo diputado local: Aguascalientes, de mayoría; Baja California, Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, un plurinominal en cada uno.

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Pese a esos números raquíticos, el “tricolor” mantiene presencia en los 32 congresos estatales, algo que no ocurre con el PAN.

El dirigente nacional del PRI sostuvo que Morena busca “fabricar un enemigo externo” ante posibles acciones desde Estados Unidos. Crédito: X/@alitomorenoc

Tres estados no tendrán legisladores panistas

El PAN puede “presumir” que cuenta con más legisladores estatales, pero no cuenta con representantes en Oaxaca, Tabasco y, próximamente, en Coahuila.

Además, de acuerdo con la periodista Robles de la Rosa, solo en una de las cuatro entidades que gobierna el PAN cuenta con los votos suficientes para aprobar los temas que le interesan al titular del Ejecutivo estatal.

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Aguascalientes se mantiene como fortaleza panista

Acción Nacional tiene en el Congreso de Aguascalientes su mayor fortaleza legislativa, al sumar 15 legisladores de mayoría; con ello dominan el Congreso estatal, donde Morena cuenta con siete plurinominales; el PRI, uno de mayoría, y el PRD, dos de mayoría; mientras que el Partido Verde y Movimiento Ciudadano (MC) tienen un plurinominal cada uno.

En segundo lugar está el Congreso de Chihuahua, donde el PAN tiene 12 diputados de mayoría y uno plurinominal. Sin embargo, la oposición local suma 20 legisladores, por lo que no cuenta con la mayoría absoluta y debe llegar a acuerdos con ellos.

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Mientras que en Guanajuato, el blanquiazul vive una situación similar, tiene 15 diputados de los 36 que integran el Congreso local, pero no cuenta con mayoría absoluta, pues ésta se logra con 19 votos, por lo que es importante establecer acuerdos con los tres diputados priistas y el único perredista.

Querétaro es otra entidad donde gobierna el PAN; ahí, solo tiene siete diputados en el Congreso estatal de los 25 que integran el total del Pleno.

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En el Congreso de Aguascalientes, la gobernadora panista Tere Jiménez sí cuenta con mayoría absoluta para modificar la Constitución local. Crédito: X/ @TereJimenezE

Acción Nacional se diluye en estados que gobernó

En estados que alguna vez gobernó, el PAN también ha visto disminuida su presencia en los congresos locales. Un ejemplo es Puebla, donde hay cinco panistas plurinominales, por lo que ninguno ganó algún distrito de mayoría.

Otro caso es el de Tamaulipas, estado donde solo tiene un legislador de mayoría y seis plurinominales. Mientras que en Sonora hay uno de mayoría; y en San Luis Potosí, dos de mayoría y un plurinominal.

Asimismo, en Nayarit, solo hay tres diputados panistas plurinominales; al tiempo que en Morelos, cuentan con tres de mayoría y un plurinominal.

Al igual que el PRI, el PAN se va diluyendo en los congresos estatales. Tal es la situación que para 2027 no tendrá diputados locales en Oaxaca, Tabasco y Coahuila.