Revelan si la Liga MX implementará la pausa de hidratación durante los juegos

Aún es incierto si la Liga MX implementará la pausa de hidratación. EFE/ Alex Cruz

El inicio del Apertura 2026 ha generado diversas dudas sobre los cambios que podrían mantenerse en el futbol mexicano tras la celebración de la Copa del Mundo 2026.

Uno de los temas que más interés ha despertado entre aficionados y especialistas es la continuidad de las pausas de hidratación, una medida que se volvió habitual durante el torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

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A pocos días del arranque del campeonato, ya existen algunos indicios, aunque la postura oficial de la liga todavía no ha sido definida.

¿La Liga MX implementará la pausa de hidratación?

Hasta el momento, la Liga MX no ha emitido un comunicado oficial en el que confirme que las pausas de hidratación formarán parte del reglamento para todos los partidos del Apertura 2026.

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Aunque durante el Mundial la FIFA estableció interrupciones obligatorias para permitir que los futbolistas se rehidrataran, esa disposición correspondió únicamente al protocolo aplicado durante la competencia internacional.

Tras la conclusión del torneo surgieron versiones sobre la posibilidad de que el futbol mexicano adoptara una medida similar, principalmente por las altas temperaturas que suelen presentarse en varias sedes durante las primeras jornadas del campeonato.

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Sin embargo, ni la Liga MX ni la Comisión de Árbitros han informado que dicha práctica vaya a convertirse en una regla permanente.

Las altas temperaturas podrían influir en que se implemente dicha regla. REUTERS/Daniel Cole

En caso de aprobarse, la decisión implicaría modificar los lineamientos arbitrales para que las pausas fueran obligatorias o, en su defecto, establecer criterios específicos relacionados con la temperatura, la humedad o el horario de los encuentros, tal como sucede en otras ligas alrededor del mundo.

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Por ahora, el panorama permanece abierto y todo apunta a que la aplicación de estas interrupciones continuará evaluándose partido a partido, dependiendo de las condiciones climáticas y de las recomendaciones médicas, sin que exista una disposición general para toda la temporada.

El amistoso de Pumas sí tuvo pausa de hidratación antes del arranque del Apertura 2026

Aunque todavía no existe una determinación oficial para los partidos de Liga MX, el tema volvió a cobrar fuerza el pasado domingo 12 de julio, cuando Pumas recibió al América de Cali en un partido amistoso disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

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Durante el encuentro, el cuerpo arbitral detuvo las acciones para realizar una pausa de hidratación, una escena muy similar a la que millones de aficionados observaron durante la Copa del Mundo 2026.

La interrupción permitió que los futbolistas de ambos equipos recibieran líquidos y atendieran las indicaciones de sus respectivos cuerpos técnicos antes de reanudarse el compromiso.

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En el amistoso de Pumas si hubo pausa de hidratación. (X/ @PumasMX)

La decisión llamó la atención porque fue uno de los primeros partidos disputados en México después del Mundial en aplicar este procedimiento, alimentando las especulaciones sobre una posible continuidad de la medida en el futbol nacional.

Sin embargo, el hecho de que se haya implementado en ese amistoso no representa una confirmación de que será una norma para el torneo de liga.

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Al tratarse de un encuentro de preparación, los organizadores y el cuerpo arbitral tuvieron margen para adoptar protocolos preventivos, especialmente considerando las condiciones climáticas registradas durante el partido.

Con el Apertura 2026 a punto de comenzar, la expectativa se mantiene sobre si la Liga MX decidirá incorporar de forma regular una de las medidas que marcó el desarrollo del Mundial 2026.

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Mientras algunos consideran que las pausas de hidratación favorecen la salud y el rendimiento de los futbolistas, otros sostienen que alteran el ritmo de los encuentros.

Por ahora, la única certeza es que no existe una confirmación oficial sobre su implementación en el campeonato mexicano, pese a que ya fueron utilizadas en el amistoso entre Pumas y América de Cali.

Será en las primeras jornadas del torneo cuando pueda observarse si esta práctica se mantiene únicamente como una medida excepcional o si termina convirtiéndose en parte habitual del futbol mexicano.