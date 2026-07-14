Debuta el campeón: cuándo y a qué hora ver el primer partido de Cruz Azul en el Apertura 2026

La Máquina se consagró campeón por décima ocasión al vencer a Pumas en Ciudad Universitaria. REUTERS/Henry Romero

El Club de Futbol Cruz Azul cuenta los días para comenzar su aventura en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, certamen en el que interpretará el rol de campeón defensor, esto después de conseguir su décimo título de la Primera División en mayo último.

La primera presentación del equipo cementero será de visita en San Luis Potosí. La cita será el próximo viernes 17 de julio en un horario de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). La transmisión en vivo será por la señala de ESPN y Disney Plus Premium.

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El conjunto de Joel Huiqui saltará al campo de la Libertad Financiera, otrora Alfonso Lastras, para iniciar a pie firme su camino rumbo al bicampeonato del máximo circulo. A Cruz Azul lo recibirían con pasillo por ser el actual monarca de la Liga Mexicana.

En su debut el cuadro cementero contaría con los mundialistas: Erik Lira y Willer Ditta, futbolistas que estuvieron en la convocatoria de México y Colombia de forma respectiva.

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El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026 (X / Cruz Azul)

Lira, quien reportó con los celestes tras su destacada participación en el Mundial 2026, se mantiene con el compromiso de jugar para Cruz Azul al tiempo que su entorno espera alguna oferta formal para seguir con el sueño de jugar en Europa.

Para esta primera contienda, es probable que Joel Huiqui aguante a Erik Lira por el tiempo que lleva su regreso a La Noria, en virtud de su representación mundialista. De igual forma, Willer Ditta esperaría su oportunidad aunque no sumó minutos en la Copa del Mundo.

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Una de las bajas que sufrirá Cruz Azul a lo largo del torneo será la de Amaury Morales, jugador mexicano que durante un entrenamiento sufrió una grave lesión en la rodilla y eso provocará su ausencia en la primera categoría al menos hasta acabar el año.

Cruz Azul debuta contra San Luis en el Apertura 2026 de la Liga MX. (REUTERS)

Por otro lado, Atlético de San Luis también está en las mismas condiciones que la Máquina al perder a su pieza clave antes de comenzar el Apertura 2026. El brasileño, Jao Pedro, bicampeón de goleo del bando colchonero, no estará en la vecina campaña debido a una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

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Para tratar de paliar la baja del artillero, Atlético de San Luis utilizaría al español, Rafael Llorente, quien llegó al club de cara al campeonato después de cumplir con su formación futbolística en las fuerzas básicas del Club Atlético de Madrid.

Antecedentes San Luis vs Cruz Azul

El campeón debuta contra San Luis de visitante. Foto: Cuartoscuro

Clausura 2026 : Cruz Azul 3-0 San Luis

Apertura 2025 : San Luis 1-2 Cruz Azul

Clausura 2025 : Cruz Azul 3-0 San Luis

Apertura 2024 : San Luis 3-1 Cruz Azul

Clausura 2024 : Cruz Azul 3-0 San Luis

Apertura 2023 : San Luis 1-2 Cruz Azul

Clausura 2023 : Cruz Azul 1-0 San Luis

Apertura 2022 : San Luis 0-0 Cruz Azul

Clausura 2022 : Cruz Azul 0-1 San Luis

Apertura 2021 : San Luis 0-0 Cruz Azul

Guard1anes Clausura 2021 : Cruz Azul 3-2 San Luis

Guard1anes 2020 : San Luis 1-3 Cruz Azul

Clausura 2020 : San Luis 2-1 Cruz Azul

Apertura 2019: Cruz Azul 3-1 San Luis

Estadio Libertad Financiera, sede para el duelo San Luis vs Cruz Azul

Estadio Libertad Financiera es la sede del Atlético San Luis en el A2026. (Foto: Twitter/AtletideSanLuis)

El Estadio Libertad Financiera albergará el duelo de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre San Luis y Cruz Azul. Este recinto figura como el escenario donde el Atlético recibe sus partidos de local en la Primera División nacional.

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Datos sobre el partido:

El encuentro del Atlético San Luis y Cruz Azul está previsto para el viernes 17 de julio del 2026. Dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México .

El inmueble es conocido por ser una cancha complicada para los equipos visitantes. En sus últimas cinco visitas, Cruz Azul registra dos triunfos, dos empates y un revés.

La transmisión para el debut de amnos equipos correrá a cargo de la cadena ESPN y Disney+ Premium en plataforma de streaming. El encuentro será transmitido por ESPN, Vix Premium y Disney+.

Cómo llegan ambos equipos

Los celestes bailaron al club guatemalteco en Ciudad Cooperativa Cruz Azul (X / CRUZ AZUL)

Cruz Azul volará a San Luis Potosí después de golear 6-0 a Comunicaciones Futbol Club guatemalteco el día sábado en su cierre de pretemporada desde el estadio de Ciudad Cooperativa. En cambio, los potosinos golearon 4-0 a Mineros de Zacatecas en su quinto y último encuentro de preparación rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX.