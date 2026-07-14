Fátima Bosch anuncia nueva sede y fecha para Miss Universo México 2026

Fátima Bosch, Miss Universo, adelanta detalles de la próxima edición en México (Cortesía: Henry Flores)

Miss Universe México 2026 coronará a su nueva reina el 29 de agosto en Los Cabos, tras un cambio de sede y fecha que la organización. La gala se realizará en el hotel Corazón Cabo Resort & Spa, en Baja California Sur, y podrá verse por Imagen Televisión. La transmisión reemplaza al plan original, que situaba la final el 22 de agosto en la Ciudad de México.

Fue la actual reina, Fátima Bosch, quien anunció el nuevo escenario en el programa Sale el Sol: “Aquí estoy en Los Cabos con la sorpresa de que aquí se llevará a cabo la final de Miss Universe México el día 29 de agosto. No se lo pueden perder, todo va a estar lleno de muchísimas sorpresas, es algo hecho con muchísimo cariño”.

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Fátima Bosch manda mensaje a las concursantes

La tabasqueña da consejo a las chicas que buscan representar a México en el certamen a nivel mundial (Ig/fatimaboschfndz)

Las 32 aspirantes al título vivirán dos semanas de actividades en el destino. El calendario incluye entrevistas con los jueces, rondas eliminatorias y recorridos por sitios representativos de Baja California Sur, lo que añade una dimensión de promoción turística al evento.

Bosch aún no conoce en persona a las participantes. Ese encuentro ocurrirá recién durante la concentración en Los Cabos. La ganadora representará a México en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico.

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La reina saliente dejó una reflexión para las 32 candidatas que competirán por su corona. “La realidad no es perseguir una corona, es buscar convertirse en la mujer que sí la podría sostener y que podría hacer cosas buenas con ella, porque al final del día, lo que se mide es el impacto de las vidas que puedes cambiar, cuando tengas la plataforma”.

La edición de Puerto Rico llega en un momento de turbulencia para Miss Universo. La empresaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip y el mexicano Raúl Rocha Cantú, propietarios del concurso, habrían estado involucrados en investigaciones judiciales durante el periodo previo a esa edición.

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Relacionan a Fátima Bosch con Jude Bellingham

La Miss Universo, Fátima Bosch admitió que la estrella inglesa que le anotó dos goles a México juega muy bien, dejando saber los aspectos que la hacen interesarse en un hombre. (Especial)

Fátima Bosch reaccionó a la versión que la vincula con Jude Bellingham y descartó cualquier cercanía: dijo que primero tendría que conocerlo, en medio de una tendencia impulsada por seguidores de la Miss Universo que fantasean con una relación entre ambos pese a que no se conocen y a que el futbolista inglés mantiene una relación con la modelo Ashlyn Castro.

La respuesta de la tabasqueña ocurrió en el aeropuerto, donde otra vez fue cuestionada por reporteros sobre el presunto romance que habría sostenido con Giovanni Medina, actual pareja de Irina Baeva. En ese mismo encuentro, la joven de 26 años pidió que, la próxima vez, la emparejaran con otra persona.

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Ese comentario hizo que los reporteros retomaran el “shippeo” que en días recientes promovieron sus fans con Bellingham, después del desempeño de la selección británica en la Copa Mundial 2026. La propia Bosch reconoció que ya había visto en Instagram ese emparejamiento inventado por usuarios.

La reina de belleza respondió de forma directa que no bastaría con la fama o la apariencia del jugador para pensar en una relación. Su postura fue que antes tendría que saber cómo es él como persona.

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“Fíjate que he visto un montón, en Instagram, que me han ‘shippeado’ con él, digo..., juega superbien futbol, pero lo tendría yo que conocer porque creo que, lo más importante, esté guapo o no, es que la persona sea buena persona ¿no?”, expresó Bosch.

La declaración también deja claro que entre ambos no existe trato previo.