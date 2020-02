El nuevo thriller de la plataforma es una adaptación del libro Lost Girls: An Unsolved American Mystery, que a su vez se basa en una historia real publicada en la revista New York. A día de hoy, el crimen no se ha resuelto aunque se cree que detrás de las muertes hay un asesino en serie que ya ha acabado con la vida de más de 20 mujeres en Ocean Parkway.