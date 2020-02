“No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo yo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación el proceso contra el exdirector de Pemex , Lozoya, no hay una investigación, que yo sepa, en contra del expresidente Peña, desde luego la fiscalía, aclaro, es autónoma, esto significa que no me informan, no tienen porqué, es una institución independiente, antes estaba subordinada al Ejecutivo no se hacía nada si el presidente no lo ordenaba o no lo autorizaba o no daba su visto bueno, ahora el presidente en este aspecto, se entera a partir lo que informa a todos los mexicanos la fiscalía, son cambio importantes”, indicó el mandatario mexicano.