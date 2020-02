Este fin de semana, el reportero del diario estadounidense The New York Times, Alan Feuer (uno de los pocos periodistas que cubrió in situ el juicio del Chapo Guzmán) escribió en su cuenta de Twitter que Lucero Guadalupe Sánchez López conocida como “la chapodiputada”, Jesús “El Rey” Zambada y el colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa; ya no se encontraban bajo la custodia y responsabilidad de la Oficina Federal de Prisión (FBP, por sus siglas en inglés).