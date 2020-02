“No lo resuelve, claro que no lo resuelve, porque si no van a trabajar en las escuelas a los niños los vas a tener en su casa, encerrados con los papás, porque en un día no vas a la playa o a un pueblo, entonces no resulta en beneficio de ellos”, expresó García Conejo. "La propuesta que yo haría es que se refuercen los valores cívicos en la ley de educación, con actos, pero que no desaparezcan los fines de semana largos, porque de por sí tenemos ciertas complicaciones con la economía... El sector turístico ha estado muy maltratado ”, añadió.