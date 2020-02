Para ella la fuerza no es el elemento más necesario para poder realizar agresiones físicas de defensa. Considera que lo más importante es tener información, “de cómo puedo utilizar mi cuerpo en favor mío, en contra de mi agresor”, dijo. Y agregó “Tenemos codos, antebrazos, uñas, boca, rodillas y lo podemos usar (...). También la voz es importante, sólo que hay muchas mujeres que no saben gritar. Se sienten inseguras, que no son capaces, la limitante es que nos enseñan que no somos capaces, nos dicen que no podemos (sic)”, dijo en entrevista con Infobae México.